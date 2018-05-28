Руководитель Якутии объявил о своей отставке

Егор Борисов решил покинуть пост руководителя Якутии. О своем решении он сообщил на встрече с главными редакторами ведущих региональных СМИ.
Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель. Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы Главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально. При всех действиях руководствовался только интересами якутян, государства. Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога. Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, Президента России ВладимираВладимировича Путина за поддержку и понимание, органов властей республики за сотрудничество. Остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делахРодной республики. Желаю Вам мира и добра. Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России.
Егор Борисов начал свой трудовой путь в начале 70-х. До 1991 года он работал слесарем-ремонтником, заведующим мастерскими, управляющий Чурапчинского районного объединения «Сельхозтехника», был первым замом начальника Чурапчинского районного управления сельского хозяйства, вторым секретарем Чурапчинского райкома КПСС, председателем Чурапчинского райсовета народных депутатов, в период 1991–1992 годов занимал пост заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и был гендиректором Объединения «Якутагротехсервис».
В 1992–1998 годах Борисов занимал должность первого заместителя председателя якутского правительства, потом до 2000 года был региональным министром сельского хозяйства и заготовок и директором Якутского НИИ сельского хозяйства. Поработав еще на нескольких руководящих должностях, Борисов в 2010 году стал президентом Республики Саха (Якутия), а в сентябре 2014 года был избран главой региона.
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