Руководитель Якутии объявил о своей отставке

На своей странице в Instagram Борисов написал: «Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель».Егор Борисов начал свой трудовой путь в начале 70-х. До 1991 года он работал слесарем-ремонтником, заведующим мастерскими, управляющий Чурапчинского районного объединения «Сельхозтехника», был первым замом начальника Чурапчинского районного управления сельского хозяйства, вторым секретарем Чурапчинского райкома КПСС, председателем Чурапчинского райсовета народных депутатов, в период 1991–1992 годов занимал пост заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и был гендиректором Объединения «Якутагротехсервис».В 1992–1998 годах Борисов занимал должность первого заместителя председателя якутского правительства, потом до 2000 года был региональным министром сельского хозяйства и заготовок и директором Якутского НИИ сельского хозяйства. Поработав еще на нескольких руководящих должностях, Борисов в 2010 году стал президентом Республики Саха (Якутия), а в сентябре 2014 года был избран главой региона.