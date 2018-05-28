Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Фанаты устроили беспорядки на матче в Германии, 45 пострадавших

    1 комментарий
    • Фото: @ErikOlePeters, MrTube1905 / twitter.com
    Фанаты устроили беспорядки на матче в Германии, 45 пострадавших

    Фанаты устроили беспорядки на матче в Германии, 45 пострадавших

    Фанаты устроили беспорядки на матче в Германии, 45 пострадавших
  • Фото: @ErikOlePeters, MrTube1905 / twitter.com

    • Футбольные фанаты устроили беспорядки и потасовку с полицейскими в немецком городе Мангейм.

    Столкновения начались во время ответного переходного матча за право выйти в третий дивизион чемпионата Германии, в котором местный «Вальдхоф» встречался с «Юрдинген 05» из Крефельда.

    Фанаты хозяев принялись жечь пиротехнику на трибуне и бросать файеры на поле. Из-за этого встречу пришлось остановить при счете 2:1 в пользу гостей. А уже после завершения матча фанаты устроили потасовку с полицейскими — в стражей порядка полетели камни и бутылки.

    В результате беспорядков пострадали 45 человек, в том числе шесть полицейских. Были задержаны 10 человек. Полиция ведет расследование и ищет других участников беспорядков, передает Mannheim24.

    Отметим, что первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Юрдингена». Решение о результате второго матча будет принято позднее.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru