В Туве столкнулись иномарка и «четверка»: ранены шестеро детей

Шесть несовершеннолетних госпитализированы с тяжелыми травмами после ДТП в Туве — в отделения реанимации, травматологии и нейрорхирургии.
Авария произошла на трассе Р-257 «Енисей». Столкнулись две машины — ВАЗ-21104 и Toyota Carina. За рулем «четверки» находился 25-летний мужчина, он не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу, столкнувшись с иномаркой под управлением 43-летнего мужчины. Оба водителя госпитализированы.
Погибли 22-летняя пассажирка отечественной легковушки, она не была пристегнута ремнями безопасности, сообщили ТАСС в правительстве Тувы.
В автоаварии пострадали шесть детей.
Из сообщения правительства Тувы: «Пассажиры ВАЗ-21104 — один ребенок 2010 года рождения — госпитализирован в реанимационное отделение, еще двое 2010 и 2018 годов рождения — в нейрохирургическое отделение, еще один — в травматологическое. Все они не были пристегнуты удерживающими устройствами. Два ребенка из Toyota 2009 и 2012 годов рождения были пристегнуты с помощью детских удерживающих устройств, один из них находится в реанимации, второй — в травматологическом отделении».
У пострадавших детей диагностированы сотрясение головного мозга, переломы костей, внутренние кровоизлияния, разрыв внутренних органов, ушибы.
Погибли 22-летняя пассажирка отечественной легковушки, она не была пристегнута ремнями безопасности, сообщили ТАСС в правительстве Тувы.
В автоаварии пострадали шесть детей.
Из сообщения правительства Тувы: «Пассажиры ВАЗ-21104 — один ребенок 2010 года рождения — госпитализирован в реанимационное отделение, еще двое 2010 и 2018 годов рождения — в нейрохирургическое отделение, еще один — в травматологическое. Все они не были пристегнуты удерживающими устройствами. Два ребенка из Toyota 2009 и 2012 годов рождения были пристегнуты с помощью детских удерживающих устройств, один из них находится в реанимации, второй — в травматологическом отделении».
У пострадавших детей диагностированы сотрясение головного мозга, переломы костей, внутренние кровоизлияния, разрыв внутренних органов, ушибы.
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