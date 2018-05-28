Москвичам пообещали резкое похолодание в первые дни лета

В начале лета теплая погода в Москве сменится похолоданием.
Как рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, на смену майской жаре в первых числах июня придет похолодание. Понижение температуры будет сопровождаться усилением ветра.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «Последние две недели мы находимся под влиянием антициклонов, теплая погода в конце мая сменится похолоданием».
По данным синоптиков, 29 и 30 мая в столице будет тепло: во вторник ожидается 21–23 градуса, а в среду — 26–28 градусов. Однако, вместе с теплом придет и сильный ветер с порывами 17–22 м/с. А 31 мая резко похолодает, днем воздух прогреется только до 13–15 градусов, ожидается ветер с порывами до 13–18 м/с.
В первые дни лета — 1 и 2 июня — будет около 13–17 градусов тепла. Правда, ветер уже не будет таким сильным. Зато на следующей неделе погода, скорее всего, стабилизируется, возможно потепление, передает ТАСС.
Напомним, в прошедшую субботу, 26 мая, атмосферное давление в Москве поднялось до 762,2 мм ртутного столба. Это стало рекордом для 26 мая. Последний раз рекорд для этого дня был зафиксирован в 1992 году.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «Последние две недели мы находимся под влиянием антициклонов, теплая погода в конце мая сменится похолоданием».
По данным синоптиков, 29 и 30 мая в столице будет тепло: во вторник ожидается 21–23 градуса, а в среду — 26–28 градусов. Однако, вместе с теплом придет и сильный ветер с порывами 17–22 м/с. А 31 мая резко похолодает, днем воздух прогреется только до 13–15 градусов, ожидается ветер с порывами до 13–18 м/с.
В первые дни лета — 1 и 2 июня — будет около 13–17 градусов тепла. Правда, ветер уже не будет таким сильным. Зато на следующей неделе погода, скорее всего, стабилизируется, возможно потепление, передает ТАСС.
Напомним, в прошедшую субботу, 26 мая, атмосферное давление в Москве поднялось до 762,2 мм ртутного столба. Это стало рекордом для 26 мая. Последний раз рекорд для этого дня был зафиксирован в 1992 году.
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