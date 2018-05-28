Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Черная лестница»

Телеканал НТВ приступил к съемкам многосерийной остросюжетной драмы «Черная лестница». Главную роль в новом проекте исполнит российский актер театра и кино Алексей Матошин.

0 НТВ

сериалы

телевидение

Вадим Тельцов (Алексей Матошин) переезжает из Архангельска в Москву, где ему предлагают должность оперативника уголовного розыска и «однушку» в спальном районе столицы. Тельцов соглашается на переезд, ведь в родном городе его ничего не держит. Но одно вроде бы стандартное дело переворачивает жизнь опера с ног на голову, и карьере оперативника быстро приходит конец. Тельцов не отчаивается и принимает решение открыть детективное агентство, куда берет на работу своего нового знакомого Макса (Алексей Ушаков). Благодаря сноровке, умению ходить по крышам и знанию новейших технических устройств Макс становится отличным союзником и товарищем закоренелому оперативнику. Сложные расследования и личные драмы сближают напарников, образуя единство, которое бывает только между родными людьми.



Алексей Матошин, исполнитель главной роли: «Тельцов — частный детектив. Он — трудоголик, очень принципиальный. У него гипертрофированное чувство справедливости и необходимости быть нужным. Вжиться в образ такого человека мне помогает режиссер, с которым нам очень повезло и который умеет слушать и слышать. „Черная лестница“ — это не просто стрельба, взрывы и убийства. Это история про людей, про их взаимоотношения, про борьбу поколений. В нем есть жизнь, и я думаю, что она будет понятна и интересна зрителям».