В Госдуме предложили присвоить Москве статус курорта

Депутат Госдумы направил в Минздрав РФ запрос о признании российской столицы
городом-курортом.
Депутатский запрос о присвоении Москве статуса города-курорта направил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.
Дегтярев напомнил, что год назад вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил закрепить статус Москвы как исторического поселения. По мнению Дегтярева, признание российской столицы еще и курортным городом способно сделать Москву «мегаполисом XXII века».
Основной задачей при развитии зон отдыха в столице должно стать очищение Москвы-реки и благоустройство ее берегов.
Михаил Дегтярев, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Я уже неоднократно говорил о ее большом ресурсном потенциале. Если Москву-реку очистить и углубить, „зарыбить“, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с Московским Кремлем».
Поводом для рассмотрения заявки о признании Москвы курортом может стать также грядущий чемпионат мира по футболу: то, что он проводится в том числе в Москве, подтверждает «оздоровительную специализацию города», считает депутат.
Дегтярев напомнил, что год назад вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил закрепить статус Москвы как исторического поселения. По мнению Дегтярева, признание российской столицы еще и курортным городом способно сделать Москву «мегаполисом XXII века».
Основной задачей при развитии зон отдыха в столице должно стать очищение Москвы-реки и благоустройство ее берегов.
Михаил Дегтярев, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Я уже неоднократно говорил о ее большом ресурсном потенциале. Если Москву-реку очистить и углубить, „зарыбить“, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с Московским Кремлем».
Поводом для рассмотрения заявки о признании Москвы курортом может стать также грядущий чемпионат мира по футболу: то, что он проводится в том числе в Москве, подтверждает «оздоровительную специализацию города», считает депутат.
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