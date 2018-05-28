Кадыров призвал всех жителей Чечни сдать тест ДНК

Глава Чечни предложил всем жителям республики сдать тест ДНК, чтобы найти родственников детей, оказавшихся в Ираке.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей Чечни сдать тесты ДНК. Мера поможет найти родственников российских детей, оказавшихся в Ираке, и упростить процедуру их возвращения домой. Об этом Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте».
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ».
Сейчас у детей нет никаких документов, так как они родились на территориях, которые находились тогда под контролем террористов. Матери этих детей, которые попали на Ближний Восток вместе с мужьями, примкнувшими к боевикам, осуждены в Ираке за поддержку террористов.
Кадыров заявил, что МИД РФ продолжает следить за этой ситуацией, дипломаты и юристы работают над восстановлением гражданства этих женщин.
Рамзан Кадыров: «В настоящее время в МИДе РФ идет проверка по подтверждению российского гражданства осужденных в Ираке женщин из России. Конечно, вынесены очень строгие и суровые приговоры. Но это законы Ирака и мы не можем с ними не считаться. На все приговоры наши представители подали апелляции. Консультанты, как местные, так и российские, следят за ситуацией. Все вопросы находятся под контролем наших специалистов».
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ».
Сейчас у детей нет никаких документов, так как они родились на территориях, которые находились тогда под контролем террористов. Матери этих детей, которые попали на Ближний Восток вместе с мужьями, примкнувшими к боевикам, осуждены в Ираке за поддержку террористов.
Кадыров заявил, что МИД РФ продолжает следить за этой ситуацией, дипломаты и юристы работают над восстановлением гражданства этих женщин.
Рамзан Кадыров: «В настоящее время в МИДе РФ идет проверка по подтверждению российского гражданства осужденных в Ираке женщин из России. Конечно, вынесены очень строгие и суровые приговоры. Но это законы Ирака и мы не можем с ними не считаться. На все приговоры наши представители подали апелляции. Консультанты, как местные, так и российские, следят за ситуацией. Все вопросы находятся под контролем наших специалистов».
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