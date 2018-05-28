СМИ узнали о возможном повышении НДС

Правительство обсуждает повышение НДС с 18 до 20%. Это может принести в бюджет около 2 трлн рублей за шесть лет.
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, повышение НДС обсуждалось давно как часть налогового маневра, который предлагал Минфин. Предполагалось снизить страховые взносы и увеличить НДС до одинаковой ставки 22%. Маневр должен был способствовать выходу экономики из тени и принести бюджету пятьсот миллиардов рублей. Однако от двух частей маневра отказались, и в результате сейчас обсуждается только одна — более щадящее увеличение НДС.
Ожидается, что повышение НДС за шесть лет принесет в бюджет около 2 трлн рублей, необходимых для выполнения нового майского указа президента. Всего для выполнения майского указа не хватает 8 трлн рублей.
По данным источников издания, еще около 2 трлн даст бюджету повышение пенсионного возраста. Правда, собеседники газеты не уточнили, на сколько и какими темпами он будет повышен.
Оставшиеся 4 трлн рублей принесут уже объявленные меры. Для финансирования инфраструктуры государство займет 3 трлн рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще 1 трлн даст реформа налогообложения нефтяной отрасли.
Отмечается, что выше перечисленные решения не окончательны, часть из них еще могут пересмотреть.
Ожидается, что повышение НДС за шесть лет принесет в бюджет около 2 трлн рублей, необходимых для выполнения нового майского указа президента. Всего для выполнения майского указа не хватает 8 трлн рублей.
По данным источников издания, еще около 2 трлн даст бюджету повышение пенсионного возраста. Правда, собеседники газеты не уточнили, на сколько и какими темпами он будет повышен.
Оставшиеся 4 трлн рублей принесут уже объявленные меры. Для финансирования инфраструктуры государство займет 3 трлн рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще 1 трлн даст реформа налогообложения нефтяной отрасли.
Отмечается, что выше перечисленные решения не окончательны, часть из них еще могут пересмотреть.
Комментарии