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    В штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения. США, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения

    В штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения

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    В штате Мэриленд введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> наводнения

    В штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения

    В штате Мэриленд введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> наводнения

      Губернатор американского штата Мэриленд объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Элликотт-Сити. Он практически полностью ушел под воду из-за сильнейших ливней.

      В зоне бедствия за несколько часов выпало 180 миллиметров осадков. Причем дождь продолжает идти. Местные реки вышли из берегов, улицы превратились в бурные потоки. Вода поднялась до окон первых этажей.

      Власти призвали местных жителей искать убежища на возвышенностях. К настоящему моменту информация о погибших и пострадавших не поступала. Синоптики считают, что нынешнее наводнение по своим масштабам напоминает события 2016 года. Тогда утонули два человека.

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