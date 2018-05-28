В штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения

Губернатор американского штата Мэриленд объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Элликотт-Сити . Он практически полностью ушел под воду из-за сильнейших ливней.

В зоне бедствия за несколько часов выпало 180 миллиметров осадков. Причем дождь продолжает идти. Местные реки вышли из берегов, улицы превратились в бурные потоки. Вода поднялась до окон первых этажей.



Власти призвали местных жителей искать убежища на возвышенностях. К настоящему моменту информация о погибших и пострадавших не поступала. Синоптики считают, что нынешнее наводнение по своим масштабам напоминает события 2016 года. Тогда утонули два человека.