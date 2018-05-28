В российских школах старшеклассники сдают ЕГЭ по географии и информатике

Основной этап единого госэкзамена стартовал в России. Больше 100 тысяч старшеклассников сегодня сдают географию и информатику.

Одними из первых за парты сели школьники Приморского края. Испытания проводили на базе трех школ. В этом году организация серьезно не менялась. На входах установили рамки металлоискателей, чтобы дети не могли воспользоваться гаджетами. Во всех аудиториях работали веб-камеры, за трансляцией можно было следить онлайн.



Татьяна Хмель, исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Приморского края: «В целом процедура остается та же. Используется технология по печати полного комплекта КИМов, весь комплект передается в пункты проведения экзаменов на дисках. Диски вскрываются на глазах у сдающих учеников, печать производится непосредственно в аудитории. Уменьшается таким образом риск путаницы, что бывает по России, такое встречалось раньше. Сейчас риски сведены к минимуму».



По информации Рособрнадзора, результаты ребята узнают не позднее 15 июня. Основной этап экзамена завершится 2 июля. Всего в этом году ЕГЭ сдают больше 700 тысяч человек.