В Колумбии состоится второй тур президентских выборов

В Колумбии подводят итоги первого тура президентских выборов. По предварительным оценкам, ни один из кандидатов не набрал нужного для победы в первом туре числа голосов.

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Согласно предварительным данным, опубликованным Национальным управлением Колумбии по записи актов гражданского состояния, во второй тур выборов президента страны выходят кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке и бывший мэр столицы Густаво Петро.



После обработки 99,19% бюллетеней, за Дуке проголосовали 39,11% избирателей, за Петро отдали свои голоса 25,1% избирателей. Третье место в первом туре голосования занял кандидат от коалиции «Колумбия» Серхио Фахардо. Официальные результаты выборов будут объявлены позже.



По конституции Колумбии, для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать более половины голосов. Второй тур президентских выборов должен состояться 17 июня.

