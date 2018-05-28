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    Главным тренером ХК «Авангард» стал канадец Боб Хартли

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    • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny
    Главным тренером ХК «Авангард» стал канадец Боб Хартли

    Главным тренером ХК «Авангард» стал канадец Боб Хартли

    Главным тренером ХК «Авангард» стал канадец Боб Хартли
  • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny

    • Главный тренер сборной Латвии канадец Хартли станет также главным наставником клуба КХЛ «Авангард».

    Как сообщается на сайте клуба КХЛ «Авангард», контракт с 57-летним Бобом Хартли рассчитан на два года.

    Александр Крылов, председатель совета директоров ХК «Авангард»: «Мы тщательно анализировали возможности каждого кандидата, стараясь понять, за счёт чего он может сделать нашу команду лучше, чем может усилить клуб. И остановились на кандидатуре Боба Хартли. С канадским специалистом мы сошлись в понимании стратегии развития клуба. Наша цель — сделать Омск центром сибирского хоккея».

    Хартли работал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1998 по 2007 годы и завоевал Кубок Стэнли (2001) с «Колорадо Эвеланш». В 2011 году Хартли возглавил швейцарский «Цюрих», который в первом же сезоне стал чемпионом страны. НХЛ «Калгари». В сезоне-2014/15 он вывел канадский клуб НХЛ «Калгари» в плей-офф. В 2017-м году Хартли стал наставником сборной Латвии, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

    Как пишет ТАСС, канадский специалист будет совмещать посты в сборной Латвии и «Авангарде».

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