Главным тренером ХК «Авангард» стал канадец Боб Хартли

Главный тренер сборной Латвии канадец Хартли станет также главным наставником клуба КХЛ «Авангард».
Как сообщается на сайте клуба КХЛ «Авангард», контракт с 57-летним Бобом Хартли рассчитан на два года.
Александр Крылов, председатель совета директоров ХК «Авангард»: «Мы тщательно анализировали возможности каждого кандидата, стараясь понять, за счёт чего он может сделать нашу команду лучше, чем может усилить клуб. И остановились на кандидатуре Боба Хартли. С канадским специалистом мы сошлись в понимании стратегии развития клуба. Наша цель — сделать Омск центром сибирского хоккея».
Хартли работал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1998 по 2007 годы и завоевал Кубок Стэнли (2001) с «Колорадо Эвеланш». В 2011 году Хартли возглавил швейцарский «Цюрих», который в первом же сезоне стал чемпионом страны. НХЛ «Калгари». В сезоне-2014/15 он вывел канадский клуб НХЛ «Калгари» в плей-офф. В 2017-м году Хартли стал наставником сборной Латвии, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.
Как пишет ТАСС, канадский специалист будет совмещать посты в сборной Латвии и «Авангарде».
Александр Крылов, председатель совета директоров ХК «Авангард»: «Мы тщательно анализировали возможности каждого кандидата, стараясь понять, за счёт чего он может сделать нашу команду лучше, чем может усилить клуб. И остановились на кандидатуре Боба Хартли. С канадским специалистом мы сошлись в понимании стратегии развития клуба. Наша цель — сделать Омск центром сибирского хоккея».
Хартли работал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1998 по 2007 годы и завоевал Кубок Стэнли (2001) с «Колорадо Эвеланш». В 2011 году Хартли возглавил швейцарский «Цюрих», который в первом же сезоне стал чемпионом страны. НХЛ «Калгари». В сезоне-2014/15 он вывел канадский клуб НХЛ «Калгари» в плей-офф. В 2017-м году Хартли стал наставником сборной Латвии, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.
Как пишет ТАСС, канадский специалист будет совмещать посты в сборной Латвии и «Авангарде».
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