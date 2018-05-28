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    Победителем автогонки Indy 500 стал Уилл Пауэр

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    • Фото: 12willpower.com
    Победителем автогонки Indy 500 стал Уилл Пауэр

    Победителем автогонки Indy 500 стал Уилл Пауэр

    Победителем автогонки Indy 500 стал Уилл Пауэр
  • Фото: 12willpower.com

    • Австралиец Уилл Пауэр выиграл ежегодную гонку «500 миль Индианаполиса».

    Победителем старейшей регулярной автогонки «500 миль Индианаполиса» стал австралиец Уилл Пауэр. Для него эта победа стала первой в карьере победой в «Инди 500», пишет РИА Новости.

    Второе место занял американский гонщик Эд Карпентер, третьим финишировал новозеландец Скотт Диксон.

    В 2017 году победителем гонки стал японский гонщик Такума Сато. Самая популярная гонка в Северной Америке регулярно проводится с 1911 года.

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