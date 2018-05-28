Победителем автогонки Indy 500 стал Уилл Пауэр

Австралиец Уилл Пауэр выиграл ежегодную гонку «500 миль Индианаполиса».
Победителем старейшей регулярной автогонки «500 миль Индианаполиса» стал австралиец Уилл Пауэр. Для него эта победа стала первой в карьере победой в «Инди 500», пишет РИА Новости.
Второе место занял американский гонщик Эд Карпентер, третьим финишировал новозеландец Скотт Диксон.
В 2017 году победителем гонки стал японский гонщик Такума Сато. Самая популярная гонка в Северной Америке регулярно проводится с 1911 года.
Второе место занял американский гонщик Эд Карпентер, третьим финишировал новозеландец Скотт Диксон.
В 2017 году победителем гонки стал японский гонщик Такума Сато. Самая популярная гонка в Северной Америке регулярно проводится с 1911 года.
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