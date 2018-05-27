Десятки человек стали жертвами оползня в центральной части Эфиопии

В результате оползня, вызванного проливными дождями, в центральной части Эфиопии погибли не менее 23 человек.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию СМИ Эфиопии, не менее 23 человек погибли в результате масштабного оползня, вызванного ливнями в регионе Оромия. Большинство погибших — женщины.
Также сообщается, что еще 6 человек получили травмы и были доставлены в больницу. В зоне стихийного бедствия ведется поисково-спасательная операция.
Также сообщается, что еще 6 человек получили травмы и были доставлены в больницу. В зоне стихийного бедствия ведется поисково-спасательная операция.
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