Под Нижним Тагилом автобус со школьниками столкнулся с грузовиком

Перевозивший 30 школьников из Екатеринбурга автобус попал в ДТП с участием грузовика.
Как сообщили в областном главке МВД, в результате аварии никто из детей не пострадал.
Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Автобус осуществлял организованную перевозку детей из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда. В автобусе находилось 30 школьников и трое сопровождавших их взрослых».
В МВД сообщили, что водитель автобуса в районе четырнадцатого километра южного подъезда к Нижнему Тагилу не справился с управлением и столкнулся с едущим впереди грузовиком Scania. В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших нет.
Детей уже доставили домой другим автобусом. Полиция ведет проверку всех обстоятельств ДТП, пишет РИА Новости.
Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Автобус осуществлял организованную перевозку детей из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда. В автобусе находилось 30 школьников и трое сопровождавших их взрослых».
В МВД сообщили, что водитель автобуса в районе четырнадцатого километра южного подъезда к Нижнему Тагилу не справился с управлением и столкнулся с едущим впереди грузовиком Scania. В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших нет.
Детей уже доставили домой другим автобусом. Полиция ведет проверку всех обстоятельств ДТП, пишет РИА Новости.
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