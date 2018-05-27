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    Под Нижним Тагилом автобус со школьниками столкнулся с грузовиком

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    • Фото: Моя Кушва / vk.com
    Под Нижним Тагилом автобус со школьниками столкнулся с грузовиком

    Под Нижним Тагилом автобус со школьниками столкнулся с грузовиком

    Под Нижним Тагилом автобус со школьниками столкнулся с грузовиком
  • Фото: Моя Кушва / vk.com

    • Перевозивший 30 школьников из Екатеринбурга автобус попал в ДТП с участием грузовика.

    Как сообщили в областном главке МВД, в результате аварии никто из детей не пострадал.

    Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Автобус осуществлял организованную перевозку детей из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда. В автобусе находилось 30 школьников и трое сопровождавших их взрослых».

    В МВД сообщили, что водитель автобуса в районе четырнадцатого километра южного подъезда к Нижнему Тагилу не справился с управлением и столкнулся с едущим впереди грузовиком Scania. В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших нет.

    Детей уже доставили домой другим автобусом. Полиция ведет проверку всех обстоятельств ДТП, пишет РИА Новости.

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