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    В Армении надувную акулу приняли за турецкий «шар-шпион»

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    В Армении надувную акулу приняли за турецкий «шар-шпион»

    В Армении надувную акулу приняли за турецкий <nobr>«шар-шпион»</nobr>

    Детская игрушка, обнаруженная на границе с Турцией, вызвала переполох в Армении.

    Воздушный шар, который нашли в армянском селе Нор Амасиа, приняли за шпионское устройство, запущенное с территории Турции. Находку передали сотрудникам Службы национальной безопасности.

    В ведомстве же установили, что причиной беспокойства местных жителей стала простая детская игрушка с дистанционным управлением, которая продается в магазинах Еревана. Как сообщает РИА Новости, речь идет о надувной игрушке в виде акулы.

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