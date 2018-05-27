Ученые рассказали, как избыточный вес влияет на развитие онкологии

Правильное питание и здоровый образ жизни помогут предотвратить появление злокачественных опухолей, сообщают специалисты Всемирного фонда исследований рака в своем новом докладе.
В исследовании сообщается, что ожирение способствует развитию 12 типов онкологических заболеваний, а именно рак печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.
Чтобы избежать развития злокачественных опухолей, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности, соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.
Из рациона следует исключить жирную пищу, фаст-фуд, полуфубрикаты, красное мясо и сахар. Алкоголь и пищевые добавки также могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, говорится в докладе Всемирного фонда исследований рака.
Чтобы избежать развития злокачественных опухолей, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности, соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.
Из рациона следует исключить жирную пищу, фаст-фуд, полуфубрикаты, красное мясо и сахар. Алкоголь и пищевые добавки также могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, говорится в докладе Всемирного фонда исследований рака.
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