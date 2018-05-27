Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  

    Ученые рассказали, как избыточный вес влияет на развитие онкологии

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, David Gray
    Ученые рассказали, как избыточный вес влияет на развитие онкологии

    Ученые рассказали, как избыточный вес влияет на развитие онкологии

    Ученые рассказали, как избыточный вес влияет на развитие онкологии
  • Фото: Reuters © 2018, David Gray

    • Правильное питание и здоровый образ жизни помогут предотвратить появление злокачественных опухолей, сообщают специалисты Всемирного фонда исследований рака в своем новом докладе.

    В исследовании сообщается, что ожирение способствует развитию 12 типов онкологических заболеваний, а именно рак печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

    Чтобы избежать развития злокачественных опухолей, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности, соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.

    Из рациона следует исключить жирную пищу, фаст-фуд, полуфубрикаты, красное мясо и сахар. Алкоголь и пищевые добавки также могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, говорится в докладе Всемирного фонда исследований рака.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru