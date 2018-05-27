Макрон помиловал старейшую заключенную Франции, получившую пожизненное

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые воспользовался своим правом помилования.
Частично помиловать французский лидер решил 73-летнюю уроженку Гваделупы, которая считается старейшей заключенной Франции.
Женщина, которая работала проституткой, в 1988 году была приговорена к пожизненному заключению за убийство одного из своих клиентов и отбывала срок в больнице с особо строгим режимом содержания в Ренне.
Макрон решил сократить срок заключения женщине до 20 лет. Как отмечает RT, теперь она сможет участвовать в некоторых видах деятельности с другими заключенными и даже покидать больницу под надзором.
Женщина, которая работала проституткой, в 1988 году была приговорена к пожизненному заключению за убийство одного из своих клиентов и отбывала срок в больнице с особо строгим режимом содержания в Ренне.
Макрон решил сократить срок заключения женщине до 20 лет. Как отмечает RT, теперь она сможет участвовать в некоторых видах деятельности с другими заключенными и даже покидать больницу под надзором.
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