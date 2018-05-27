Следователя СК на Урале арестовали по обвинению в попытке мошенничества

В Свердловской области арестовали следователя и двоих его сообщников за попытку вымогательства нескольких миллионов рублей.
Следователю из управления СК РФ по Свердловской области и двоим его сообщникам предъявлены обвинения в покушении на мошенничество. Об этом Интерфаксу«сообщил пресс-секретарь регионального управления СК Максим Чалков.
Максим Чалков, пресс-секретарь СУ СК по Свердловской области: „Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 27-летнему следователю одного из территориальных следственных отделов СК России по Свердловской области, а также двум его сообщникам из числа гражданских лиц предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)“».
По версии следствия, преступники вымогали у жителя Екатеринбурга деньги в обмен на освобождение его сына от ответственности. Преступники требовали несколько миллионов рублей. В правоохранительные органы обратился сам отец, от которого требовали деньги. Впоследствии выяснилось, что на самом деле преступники даже никак не могли повлиять на привлечение молодого человека к ответственности.
Обвиняемые были задержаны в среду, 23 мая, в ходе спецоперации региональных управлений ФСБ и СК. Сейчас обвиняемые заключены под стражу.
Максим Чалков, пресс-секретарь СУ СК по Свердловской области: „Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 27-летнему следователю одного из территориальных следственных отделов СК России по Свердловской области, а также двум его сообщникам из числа гражданских лиц предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)“».
По версии следствия, преступники вымогали у жителя Екатеринбурга деньги в обмен на освобождение его сына от ответственности. Преступники требовали несколько миллионов рублей. В правоохранительные органы обратился сам отец, от которого требовали деньги. Впоследствии выяснилось, что на самом деле преступники даже никак не могли повлиять на привлечение молодого человека к ответственности.
Обвиняемые были задержаны в среду, 23 мая, в ходе спецоперации региональных управлений ФСБ и СК. Сейчас обвиняемые заключены под стражу.
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