ЛНР: сотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные

В ЛНР прокомментировали сообщения о гибели двух украинских спецназовцев в Луганской области.
Как заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сотрудники СБУ были убиты во время конфликта с украинскими военными, возникшего из-за передела сфер влияния в регионе.
При этом Марочко подчеркнул, что причиной гибели сотрудников СБУ не мог стать артиллерийский обстрел. Представитель оборонного ведомства ЛНР заявил, что тяжелое вооружение Народной милиции отведено от линии соприкосновения, что подтверждается отчетами ОБСЕ, передает «ЛуганскИнформЦентр».
Напомним, ранее сегодня в СБУ заявили, что в результате артобстрела погибли подполковник и прапорщик из спецподразделения «Альфа». Еще один сотрудник серьезно пострадал.
При этом Марочко подчеркнул, что причиной гибели сотрудников СБУ не мог стать артиллерийский обстрел. Представитель оборонного ведомства ЛНР заявил, что тяжелое вооружение Народной милиции отведено от линии соприкосновения, что подтверждается отчетами ОБСЕ, передает «ЛуганскИнформЦентр».
Напомним, ранее сегодня в СБУ заявили, что в результате артобстрела погибли подполковник и прапорщик из спецподразделения «Альфа». Еще один сотрудник серьезно пострадал.
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