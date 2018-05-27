Чиновники снесли детскую площадку, чтобы наказать мать троих детей за жалобы

Чиновники города Ахтубинск решили перевезти детский игровой комплекс в соседний двор после многочисленных жалоб местной жительницы.
Об инциденте сообщается на сайте администрации Ахтубинска. Там отмечается, что в ответ на многочисленные жалобы многодетной матери на качество построек было принято решение вовсе демонтировать площадку и установить ее в другом дворе.
Из сообщения администрации Ахтубинска: «Администрация муниципального образования „Город Ахтубинск“ приняла решение демонтировать детский игровой комплекс с микрорайона Лавочкина, установленный в 2017 году и перенести его в район дома №6 по улице Добролюбова, №2, 2 „А“ по улице Андреева, дом №1 по ул. Жуковского по многочисленным просьбам жильцов».
Наталья Кадыкова жаловалась, что детское игровое оборудование во дворе было установлено бездумно. Женщина заявляла, что на площадке нет построек для детей младше трех лет, мало качелей и лавочек для родителей, кроме того отсутствовало специальное прорезиненное покрытие. «Это лишь малый перечень претензий недовольной мамочки», — говорится в сообщении на официальном портале города.
Сама Кадыкова в интервью газете «Волга» сообщила, что всего три раза обращалась в администрацию, но внятного ответа не получила. Она также обращала внимание чиновников, что летом на площадке лужи, во время жары негде укрыться в тени, а зимой место для игр превращается в опасный каток.
По мнению женщины, чиновники были в силах исправить ситуацию. Однако ее неправильно поняли, и теперь на месте игровой площадки — пустырь.
Из сообщения администрации Ахтубинска: «Администрация муниципального образования „Город Ахтубинск“ приняла решение демонтировать детский игровой комплекс с микрорайона Лавочкина, установленный в 2017 году и перенести его в район дома №6 по улице Добролюбова, №2, 2 „А“ по улице Андреева, дом №1 по ул. Жуковского по многочисленным просьбам жильцов».
Наталья Кадыкова жаловалась, что детское игровое оборудование во дворе было установлено бездумно. Женщина заявляла, что на площадке нет построек для детей младше трех лет, мало качелей и лавочек для родителей, кроме того отсутствовало специальное прорезиненное покрытие. «Это лишь малый перечень претензий недовольной мамочки», — говорится в сообщении на официальном портале города.
Сама Кадыкова в интервью газете «Волга» сообщила, что всего три раза обращалась в администрацию, но внятного ответа не получила. Она также обращала внимание чиновников, что летом на площадке лужи, во время жары негде укрыться в тени, а зимой место для игр превращается в опасный каток.
По мнению женщины, чиновники были в силах исправить ситуацию. Однако ее неправильно поняли, и теперь на месте игровой площадки — пустырь.
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