Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных

Нападающий Ахмед Муса, выступающий за московский ЦСКА, помог должникам выйти на свободу.
Форвард в священный для мусульман месяц Рамадан посетил тюрьмы нигерийского города Кано. Муса помог выйти на свободу 40 заключенным, которые были осуждены за неуплату долгов. Узнав от чиновников о том, за что в тюрьму попали эти люди, футболист вызвался выплатить долги за них.
Кроме того, спортсмен пожертвовал продукты и деньги беднякам, передает Sporting Life.
Ахмед Муса в 2016 году перебрался из московского ЦСКА в английский «Лестер». Однако в январе этого года он вернулся в ЦСКА, срок аренды заканчивается 30 июня.
Отметим, что нападающий вошел в расширенный состав сборной Нигерии на чемпионат мира. В России нигерийской команде предстоит играть со сборными Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня).
Кроме того, спортсмен пожертвовал продукты и деньги беднякам, передает Sporting Life.
Ахмед Муса в 2016 году перебрался из московского ЦСКА в английский «Лестер». Однако в январе этого года он вернулся в ЦСКА, срок аренды заканчивается 30 июня.
Отметим, что нападающий вошел в расширенный состав сборной Нигерии на чемпионат мира. В России нигерийской команде предстоит играть со сборными Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня).
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