Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  

    Собянин объяснил, зачем идет на выборы мэра Москвы

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Собянин объяснил, зачем идет на выборы мэра Москвы

    Собянин объяснил, зачем идет на выборы мэра Москвы

    Собянин объяснил, зачем идет на выборы мэра Москвы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Мэр столицы Сергей Собянин объяснил москвичам, почему решил участвовать в выборах, и попросил у горожан поддержки.

    Сергей Собянин заявил, что после восьми лет руководства Москвой не сразу принял решение баллотироваться вновь. Об этом говорится в публикации, которая появилась сегодня на его персональном сайте.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Для меня это тоже выбор, выбор дальнейшего пути, выбор собственной судьбы… Восемь лет — немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве — это не просто вдвойне… Восемь лет постоянной борьбы, поиска решений сложнейших проблем, восемь лет стресса и бессонных ночей».

    По словам мэра, требуется гораздо больше времени, чем восемь лет, чтобы довести до логического конца все программы по улучшению городской жизни.

    Сергей Собянин: «Огромный масштаб города, одного из крупнейших в мире, большое количество и сложность задач, которые приходится решать одновременно, объективные и субъективные конфликты, множество исполнителей и организаций, непрекращающиеся политические кампании, правовое поле, не приспособленное для активных изменений, волатильность экономики, кризисы, санкции и прочее потребовали большего времени».

    Мэр столицы выразил обеспокоенность, что многие начинания в Москве снова могут превратиться «в долгострой». Собянин отметил, что чувствует «огромную ответственность за то, что происходит, и за то, что будет происходить в ближайшие годы» а столице. По его словам он хотел бы добиться, чтобы москвичи «чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно», и попросил горожан поддержать его на выборах.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Хочу, чтобы москвичи получали качественные и доступные городские услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость. Именно поэтому я принял решение участвовать в выборах мэра».

    Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своем намерении баллотироваться на очередных выборах, которые пройдут в этом году в Единый день голосования — 9 сентября 2018 года.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru