Собянин объяснил, зачем идет на выборы мэра Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил москвичам, почему решил участвовать в выборах, и попросил у горожан поддержки.
Сергей Собянин заявил, что после восьми лет руководства Москвой не сразу принял решение баллотироваться вновь. Об этом говорится в публикации, которая появилась сегодня на его персональном сайте.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Для меня это тоже выбор, выбор дальнейшего пути, выбор собственной судьбы… Восемь лет — немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве — это не просто вдвойне… Восемь лет постоянной борьбы, поиска решений сложнейших проблем, восемь лет стресса и бессонных ночей».
По словам мэра, требуется гораздо больше времени, чем восемь лет, чтобы довести до логического конца все программы по улучшению городской жизни.
Сергей Собянин: «Огромный масштаб города, одного из крупнейших в мире, большое количество и сложность задач, которые приходится решать одновременно, объективные и субъективные конфликты, множество исполнителей и организаций, непрекращающиеся политические кампании, правовое поле, не приспособленное для активных изменений, волатильность экономики, кризисы, санкции и прочее потребовали большего времени».
Мэр столицы выразил обеспокоенность, что многие начинания в Москве снова могут превратиться «в долгострой». Собянин отметил, что чувствует «огромную ответственность за то, что происходит, и за то, что будет происходить в ближайшие годы» а столице. По его словам он хотел бы добиться, чтобы москвичи «чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно», и попросил горожан поддержать его на выборах.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Хочу, чтобы москвичи получали качественные и доступные городские услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость. Именно поэтому я принял решение участвовать в выборах мэра».
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своем намерении баллотироваться на очередных выборах, которые пройдут в этом году в Единый день голосования — 9 сентября 2018 года.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Для меня это тоже выбор, выбор дальнейшего пути, выбор собственной судьбы… Восемь лет — немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве — это не просто вдвойне… Восемь лет постоянной борьбы, поиска решений сложнейших проблем, восемь лет стресса и бессонных ночей».
По словам мэра, требуется гораздо больше времени, чем восемь лет, чтобы довести до логического конца все программы по улучшению городской жизни.
Сергей Собянин: «Огромный масштаб города, одного из крупнейших в мире, большое количество и сложность задач, которые приходится решать одновременно, объективные и субъективные конфликты, множество исполнителей и организаций, непрекращающиеся политические кампании, правовое поле, не приспособленное для активных изменений, волатильность экономики, кризисы, санкции и прочее потребовали большего времени».
Мэр столицы выразил обеспокоенность, что многие начинания в Москве снова могут превратиться «в долгострой». Собянин отметил, что чувствует «огромную ответственность за то, что происходит, и за то, что будет происходить в ближайшие годы» а столице. По его словам он хотел бы добиться, чтобы москвичи «чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно», и попросил горожан поддержать его на выборах.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Хочу, чтобы москвичи получали качественные и доступные городские услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость. Именно поэтому я принял решение участвовать в выборах мэра».
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своем намерении баллотироваться на очередных выборах, которые пройдут в этом году в Единый день голосования — 9 сентября 2018 года.
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