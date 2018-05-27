В Екатеринбурге подросток изрезал ножом 17-летнюю подругу и сжег квартиру

В Екатеринбурге задержали подростка, жестоко расправившегося с
17-летней подругой.
Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Чайковского. Девушка вместе с двумя знакомыми пришла в гости к молодому человеку, однако позднее осталась с ним наедине. По неизвестным причинам 18-летний юноша набросился на свою подругу и около 30 раз ударил ее ножом.
После этого он поджег квартиру своей семьи и скрылся. Молодой человек живет вместе с родителями и сестрой, однако их в момент убийства не было дома.
Из-за пожара из десятиэтажного дома были эвакуированы 30 человек. А после тушения огня в квартире было обнаружено тело убитой девушки.
Как сообщает издание «Наша газета», молодые люди давно были знакомы, но начали встречаться только накануне убийства. Подозреваемый уже задержан и отправлен в СИЗО.
После этого он поджег квартиру своей семьи и скрылся. Молодой человек живет вместе с родителями и сестрой, однако их в момент убийства не было дома.
Из-за пожара из десятиэтажного дома были эвакуированы 30 человек. А после тушения огня в квартире было обнаружено тело убитой девушки.
Как сообщает издание «Наша газета», молодые люди давно были знакомы, но начали встречаться только накануне убийства. Подозреваемый уже задержан и отправлен в СИЗО.
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