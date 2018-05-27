На улицы Берлина вышли сторонники «Альтернативы для Германии» и антифашисты

Тысячи человек собрались на главном железнодорожном вокзале немецкой столицы, чтобы принять участие в марше, организованном ультраправой «Альтернативой для Германии».

Участники акции недовольны правительством канцлера Ангелы Меркель и той политикой, которую руководство страны проводит в отношении беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В прошлом году «Альтернатива для Германии» получила больше 12% на парламентских выборах, сыграв на антиэмигрантских настроениях в обществе, и стала крупнейшей оппозиционной партией страны.



Демонстранты пройдут от главного вокзала Берлина к Бранденбургским воротам. Их безопасность будут обеспечивать две тысячи полицейских. Левые активисты, антифашисты, а также художники и объединение музыкальных клубов германской столицы проведут свою акцию под лозунгом «Остановите ненависть». С помощью громкого техно они рассчитывают буквально заглушить марш правых.