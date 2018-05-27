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    На улицы Берлина вышли сторонники «Альтернативы для Германии» и антифашисты. Берлин, Германия, беженцы, демонстрации, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа улицы Берлина вышли сторонники «Альтернативы для Германии» и антифашисты

    На улицы Берлина вышли сторонники «Альтернативы для Германии» и антифашисты

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    На улицы Берлина вышли сторонники «Альтернативы для Германии» и антифашисты

    На улицы Берлина вышли сторонники «Альтернативы для Германии» и антифашисты

    На улицы Берлина вышли сторонники «Альтернативы для Германии» и антифашисты

      Тысячи человек собрались на главном железнодорожном вокзале немецкой столицы, чтобы принять участие в марше, организованном ультраправой «Альтернативой для Германии».

      Участники акции недовольны правительством канцлера Ангелы Меркель и той политикой, которую руководство страны проводит в отношении беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В прошлом году «Альтернатива для Германии» получила больше 12% на парламентских выборах, сыграв на антиэмигрантских настроениях в обществе, и стала крупнейшей оппозиционной партией страны.

      Демонстранты пройдут от главного вокзала Берлина к Бранденбургским воротам. Их безопасность будут обеспечивать две тысячи полицейских. Левые активисты, антифашисты, а также художники и объединение музыкальных клубов германской столицы проведут свою акцию под лозунгом «Остановите ненависть». С помощью громкого техно они рассчитывают буквально заглушить марш правых.

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