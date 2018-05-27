Десятки тысяч человек приняли участие в акции помощи детям с аутизмом

Больше 160 тысяч россиян сегодня стали участниками благотворительного марафона «Бегущие сердца», который прошел в 56 городах. Акцию ежегодно устраивает фонд модели Натальи Водяновой, чтобы собрать деньги на развитие программ ранней помощи детям с аутизмом и их семьям. Сделать пожертвование и поучаствовать в забеге мог любой желающий. В одной только Москве марафон собрал больше 40 миллионов рублей.

Уже в четвертый раз благодаря «Бегущим сердцам» исполняются мечты сотен семей, где растут дети с аутизмом. Сегодня исполнилась мечта организаторов. С самого начала основатели фонда «Обнаженные сердца» хотели провести забег здесь, в сердце Москвы, на Васильевском спуске. И получилось, причем даже лучше, чем было бы 4 года назад. Маршрут проходит мимо открывшегося прошлой осенью парка «Зарядье».



«Какой же классный маршрут», — говорили сегодня все. Васильевский спуск, Болотная площадь, Варварка, набережные, все свободные и чистые. А какая погода! В прошлом году было чуть ли не плюс 10 градусов и дождь. Несмотря на погодные риски, желающих пробежать в 2018 было столько, что регистрация закрылась за рекордные 6 дней.



Сейчас в Москве солнечно и плюс 20 градусов, на маршруте больше 10 тысяч человек. Люди спонтанно встречают знакомых, приходят семьями и, как говорили раньше, целыми трудовыми коллективами. 130 сотрудников «Газпром-медиа» благим делом отмечают 20-летие холдинга. Роман Антоненко, несмотря на напряженный график, бегает 3 раза в неделю, хоть и приходится ради этого очень рано вставать.



Один из организаторов забега — Герман Греф. Это человек, уговаривавший российскую экономику бежать, чтобы не быть в хвосте, сам сегодня бежать не смог по уважительной причине — помешала травма.



Как передает корреспондент Алина Репина, «Бегущие сердца» в этом году бьются в 56 городах, общее число участников превысило 100 тысяч человек. В прошлом году забег стал самым эффективным благотворительным мероприятием года. Собрать удалось 50 миллионов рублей.



Взнос за дистанции 10 и 21 километр составлял и тогда, и сейчас 1,5 тысячи рублей. В этом году, по предварительным данным, сумма сборов достигнет 40 миллионов 500 тысяч. Не исключено, что после всех подсчетов получится больше. Эти деньги пойдут на новую не только для России, но и для всего мира программу по ранней диагностике аутизма, ведь у ребенка в разы больше шансов на полноценную жизнь, если правильный диагноз ему поставят до трех лет.



Пока непонятно, где пройдет забег в следующем году, но многие из сегодняшних участников уже поставили себе на конец мая в телефоне напоминалки, чтобы не пропустить следующую регистрацию.