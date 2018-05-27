В московском супермаркете покупателя проткнули ножом

Полицейские ищут нападавшего, ударившего ножом мужчину на
юго-востоке Москвы.
Инцидент случился в одном из сетевых супермаркетов на улице Хлобыстова в Москве. О нападении в полицию сообщили очевидцы.
Известно, что в супермаркете произошел конфликт между двумя мужчинами, один ударил другого ножом в грудь. Нападавший скрылся, принимаются меры к его задержанию, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Известно, что в супермаркете произошел конфликт между двумя мужчинами, один ударил другого ножом в грудь. Нападавший скрылся, принимаются меры к его задержанию, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Комментарии