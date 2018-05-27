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    В московском супермаркете покупателя проткнули ножом

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    В московском супермаркете покупателя проткнули ножом

    В московском супермаркете покупателя проткнули ножом

    Полицейские ищут нападавшего, ударившего ножом мужчину на юго-востоке Москвы.

    Инцидент случился в одном из сетевых супермаркетов на улице Хлобыстова в Москве. О нападении в полицию сообщили очевидцы.

    Известно, что в супермаркете произошел конфликт между двумя мужчинами, один ударил другого ножом в грудь. Нападавший скрылся, принимаются меры к его задержанию, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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