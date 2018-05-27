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    Юбилейная 150-я «Газель» застряла под «мостом глупости» в Петербурге

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    • Фото: @FoolsBridge / twitter.com
    Юбилейная <nobr>150-я</nobr> «Газель» застряла под «мостом глупости» в Петербурге

    Юбилейная 150-я «Газель» застряла под «мостом глупости» в Петербурге

    Юбилейная <nobr>150-я</nobr> «Газель» застряла под «мостом глупости» в Петербурге
  • Фото: @FoolsBridge / twitter.com

    • Очередная «Газель» не смогла пройти под слишком низким мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге.

    Как сообщается в одном из петербургских пабликов «ВКонтакте», еще одна грузовая машина «поверила в себя», попыталась проскочить под мостом с предупреждающим знаком, но застряла.

    Отмечается, что эта авария стала «юбилейной» — 150-й с момента наблюдения за мостом. Известно, что на этот раз пострадал грузовик одной из компаний, занимающихся грузоперевозками.

    смотретьГрузовая «Газель» стала 148-й жертвой питерского «моста глупости»
    Грузовая «Газель» стала 148-й жертвой питерского «моста глупости»
    Мост на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что на переправе давно висит плакат «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», но водители упорно игнорируют предупреждение и неизменно застревают под мостом. При этом сообщалось, что перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».

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