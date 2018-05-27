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    Назван лауреат премии «Национальный бестселлер»

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    Назван лауреат премии «Национальный бестселлер»

    Назван лауреат премии «Национальный бестселлер»

    Лауреатом премии «Нацбест-2018» стал писатель Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него».

    Миллион рублей за книгу «Петровы в гриппе и вокруг него» вручили на сцене Александринского театра в Петербурге екатеринбургскому писателю Алексею Сальникову. Ранее писатель также становился лауреатом премии «ЛитератуРРентген» и финалистом «Большой книги».

    Кроме романа Сальникова в шорт-лист премии вошли книги «Была бы дочь Анастасия» Василия Аксёнова, «Сука» Марии Лабыч, «Дорогая, я дома» Дмитрия Петровского и «Посмотри на него» Анны Старобинец. Финалисты конкурса получили вознаграждение в размере 60 тысяч рублей, сообщает 78.Ru.

    Также сегодня жюри «Букера» выбрало пять лучших книг за последние 50 лет.

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