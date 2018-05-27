Фигуристка Медведева назвала решение уйти к канадскому тренеру самым тяжелым в жизни

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер
Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что решение прекратить работу с тренером Этери Тутберидзе стало самым тяжелым в ее жизни.
Слова спортсменки приводятся в Twitter официального канала Международного олимпийского комитета (МОК).
Евгения Медведева: «Это был мой выбор. Это был тяжелый выбор, самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем. И теперь я просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Я чувствую себя уверенно и свободно на льду. Я могу наслаждаться каждым моментом».
Спортсменка добавила, что уверенно и свободно чувствует себя на льду и готова к
Напомним, 7 мая Евгения Медведева объявила, что уходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру, переезжает в Канаду, но продолжит выступать за сборную России. Фигуристка пояснила, что переходит к Орсеру, «чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне».
С 2007 года Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Под ее руководством спортсменка дважды выиграла чемпионат мира и завоевала две серебряные олимпийские медали.
Евгения Медведева — двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы и двукратная победительница финальных этапов Гран-при.
Евгения Медведева: «Это был мой выбор. Это был тяжелый выбор, самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем. И теперь я просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Я чувствую себя уверенно и свободно на льду. Я могу наслаждаться каждым моментом».
Спортсменка добавила, что уверенно и свободно чувствует себя на льду и готова к
Напомним, 7 мая Евгения Медведева объявила, что уходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру, переезжает в Канаду, но продолжит выступать за сборную России. Фигуристка пояснила, что переходит к Орсеру, «чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне».
С 2007 года Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Под ее руководством спортсменка дважды выиграла чемпионат мира и завоевала две серебряные олимпийские медали.
Евгения Медведева — двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы и двукратная победительница финальных этапов Гран-при.
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