У нас выигрывают! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
У нас выигрывают! 0+
    •  

    Фигуристка Медведева назвала решение уйти к канадскому тренеру самым тяжелым в жизни

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина
    Фигуристка Медведева назвала решение уйти к канадскому тренеру самым тяжелым в жизни

    Фигуристка Медведева назвала решение уйти к канадскому тренеру самым тяжелым в жизни

    Фигуристка Медведева назвала решение уйти к канадскому тренеру самым тяжелым в жизни
  • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина

    • Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что решение прекратить работу с тренером Этери Тутберидзе стало самым тяжелым в ее жизни.

    Слова спортсменки приводятся в Twitter официального канала Международного олимпийского комитета (МОК).

    Евгения Медведева: «Это был мой выбор. Это был тяжелый выбор, самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем. И теперь я просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Я чувствую себя уверенно и свободно на льду. Я могу наслаждаться каждым моментом».

    Спортсменка добавила, что уверенно и свободно чувствует себя на льду и готова к 

    Напомним, 7 мая Евгения Медведева объявила, что уходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру, переезжает в Канаду, но продолжит выступать за сборную России. Фигуристка пояснила, что переходит к Орсеру, «чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне».

    С 2007 года Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Под ее руководством спортсменка дважды выиграла чемпионат мира и завоевала две серебряные олимпийские медали.

    Евгения Медведева — двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы и двукратная победительница финальных этапов Гран-при.




    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru