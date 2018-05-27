ЕС выделит 200 тысяч евро на изучение «перекосов» в экономике РФ

Брюссель намерен изучить влияние государства на экономику РФ и на основе исследования разработать антидемпинговые меры.
Евросоюз разместил заявку стоимостью в 200 тысяч евро на исследование «перекосов» в российской экономике, чтобы разработать ряд мер борьбы с демпингом. Об этом сообщает в воскресенье RT.
Под понятием «перекос» подразумевается государственное регулирование финансового сектора, чрезмерное влияние государства на экономику, создание комфортных условий на рынке для российских предприятий и попытки вмешаться в политику ценообразования на российские товары. Исполнитель должен будет найти эти явления в российской экономике с 2012 года.
На основе исследования планируется разработать комплекс антидемпинговых мер.
По мнению экспертов, заявка на это исследование — не что иное, как манипуляция. Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал это стандартным приемом.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований: «В России меньшие издержки при производстве многих товаров, особенно после ослабления национальной валюты. Однако принимать в расчет это никто не собирается, поскольку задачи стоят исключительно протекционистские: ограничить возможности российского рынка сбыта. Относительно низкие темпы роста европейской экономики показывают, что производство в ЕС чрезмерно дорогое. Отсюда и интерес европейских инвесторов к России, особенно немецких. Но это вовсе не означает, что Старый Свет откажется от таких методов, как обвинения в демпинге».
Под понятием «перекос» подразумевается государственное регулирование финансового сектора, чрезмерное влияние государства на экономику, создание комфортных условий на рынке для российских предприятий и попытки вмешаться в политику ценообразования на российские товары. Исполнитель должен будет найти эти явления в российской экономике с 2012 года.
На основе исследования планируется разработать комплекс антидемпинговых мер.
По мнению экспертов, заявка на это исследование — не что иное, как манипуляция. Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал это стандартным приемом.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований: «В России меньшие издержки при производстве многих товаров, особенно после ослабления национальной валюты. Однако принимать в расчет это никто не собирается, поскольку задачи стоят исключительно протекционистские: ограничить возможности российского рынка сбыта. Относительно низкие темпы роста европейской экономики показывают, что производство в ЕС чрезмерно дорогое. Отсюда и интерес европейских инвесторов к России, особенно немецких. Но это вовсе не означает, что Старый Свет откажется от таких методов, как обвинения в демпинге».
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