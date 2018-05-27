Мартышка на пальце, аэромяч и пушистый пластилин: каким игрушкам не место в детской комнате

Производители игрушек поражают тем, как они продвинулись за последние годы. Например, сейчас можно купить настоящего робота, который будет петь, танцевать, им можно управлять через приложение. Или «аэромяч» — находка для тех, у кого дети любят устраивать матчи дома, ведь по бокам здесь — мягкий защитный буфер. А внутри — вентилятор, благодаря чему мяч приподнимается и скользит по полу. Но вот вопрос: а что полезного такие игрушки несут нашим детям?
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Развитие технологий, конечно, впечатляет. Сбываются прогнозы футурологов — роботы стремительно дешевеют, становясь совершенно обыденной частью жизни. К примеру, цена робота-обезьянки — всего полторы тысячи рублей. С помощью датчиков, микрофона, динамика, электромоторов она отвечает на звуки и прикосновения. В арсенале около 40 различных реакций. Обезьянка на пальце в этом году победила сразу в двух номинациях Toy Awards (это аналог «Оскара» в мире игрушек).
Однако, специалисты говорят, что дети быстро утомляются от интерактивных игрушек, а потом просят новые. Для производителей и продавцов это, конечно, хорошо, ведь игрушечный бизнес — дело серьезное, с миллионными оборотами. Чтобы заставить родителей достать кошелек, вырабатываются самые изощренные маркетологические уловки. Вплоть до искусственно создаваемого дефицита.
Еще один прием — особая атмосфера в магазинах игрушек. Игровые зоны с ростовыми куклами, мониторы с клипами — неотразимо действуют на детей. А отделы с развивающими игрушками построены так, чтобы привлекать внимание взрослых: самих детей сюда не заманить. Зато родители могут купить ребенку, например, пушистый пластилин, который с одной стороны тянется, а с другой — рассыпается, и действительно становится пушистым. Здесь же можно найти пластичный песок, светящиеся наборы и жвачки для рук. Но на самом ли деле такие игрушки помогают развитию ребенка? Ведь из жвачки для рук или пластичного песка ничего толком не слепишь.
Кроме того, говорят психологи, чем меньше игрушек у ребенка, тем больше развивается его фантазия. Психологи призывают дозировать количество игрушек. Ведь если постоянно приносить новые, то малыш будет требовать еще и еще, наслаждаясь больше самим фактом получения, чем собственно игрой.
Наука говорит так: до года игрушки вообще не нужны, главное — эмоциональное общение с родителями. От года до трех всё, что нужно малышу, — пирамидки, кубики, конструкторы, мячики. То, что научит понимать количество, размеры предметов и их применение. Товары же вроде говорящей азбуки, обещающей упростить изучение языка, или пластичного песка, — пустая трата денег.
Елена Смирнова, руководитель Центра экспертизы игры и игрушки: «Вот если нажмешь, она под эту музыку начинает сообщать знания на иностранном языке, и родителей подкупает то, что эта гусеница поможет ребенку освоить иностранный язык. Это глубокое заблуждение, ни одна игрушка не может научить ребенка не только иностранному языку, но и родному».
Ученые из Университета Северной Аризоны выяснили, что суперсовременные планшеты, развивающие и говорящие игрушки лучше захватывают внимание детей, но в голове у них остается больше все-таки после занятий с книжками или простыми игрушками вроде кубиков. Потому что так родители больше говорят с детьми. А это все-таки важнее всего. Мастерить вместе бумажные самолетики или запускать воздушных змеев ничуть не менее полезно и увлекательно, чем программировать какого-нибудь новейшего робота. А стоить будет, между прочим, гораздо дешевле.
Подробнее о том, как могут навредить здоровью подделки под популярные игрушки и каким товарам не место в детской комнате — в программе «Чудо техники».
Однако, специалисты говорят, что дети быстро утомляются от интерактивных игрушек, а потом просят новые. Для производителей и продавцов это, конечно, хорошо, ведь игрушечный бизнес — дело серьезное, с миллионными оборотами. Чтобы заставить родителей достать кошелек, вырабатываются самые изощренные маркетологические уловки. Вплоть до искусственно создаваемого дефицита.
Еще один прием — особая атмосфера в магазинах игрушек. Игровые зоны с ростовыми куклами, мониторы с клипами — неотразимо действуют на детей. А отделы с развивающими игрушками построены так, чтобы привлекать внимание взрослых: самих детей сюда не заманить. Зато родители могут купить ребенку, например, пушистый пластилин, который с одной стороны тянется, а с другой — рассыпается, и действительно становится пушистым. Здесь же можно найти пластичный песок, светящиеся наборы и жвачки для рук. Но на самом ли деле такие игрушки помогают развитию ребенка? Ведь из жвачки для рук или пластичного песка ничего толком не слепишь.
Кроме того, говорят психологи, чем меньше игрушек у ребенка, тем больше развивается его фантазия. Психологи призывают дозировать количество игрушек. Ведь если постоянно приносить новые, то малыш будет требовать еще и еще, наслаждаясь больше самим фактом получения, чем собственно игрой.
Наука говорит так: до года игрушки вообще не нужны, главное — эмоциональное общение с родителями. От года до трех всё, что нужно малышу, — пирамидки, кубики, конструкторы, мячики. То, что научит понимать количество, размеры предметов и их применение. Товары же вроде говорящей азбуки, обещающей упростить изучение языка, или пластичного песка, — пустая трата денег.
Елена Смирнова, руководитель Центра экспертизы игры и игрушки: «Вот если нажмешь, она под эту музыку начинает сообщать знания на иностранном языке, и родителей подкупает то, что эта гусеница поможет ребенку освоить иностранный язык. Это глубокое заблуждение, ни одна игрушка не может научить ребенка не только иностранному языку, но и родному».
Ученые из Университета Северной Аризоны выяснили, что суперсовременные планшеты, развивающие и говорящие игрушки лучше захватывают внимание детей, но в голове у них остается больше все-таки после занятий с книжками или простыми игрушками вроде кубиков. Потому что так родители больше говорят с детьми. А это все-таки важнее всего. Мастерить вместе бумажные самолетики или запускать воздушных змеев ничуть не менее полезно и увлекательно, чем программировать какого-нибудь новейшего робота. А стоить будет, между прочим, гораздо дешевле.
Подробнее о том, как могут навредить здоровью подделки под популярные игрушки и каким товарам не место в детской комнате — в программе «Чудо техники».
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