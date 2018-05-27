Пятая точка растолстевшего Киркорова не дает покоя Галкину

Максим Галкин озабочен лишним весом Филиппа Киркорова. Особенно юмористу не дает покоя пятая точка Короля эстрады.
На странице Галкина в соцсетях появился ролик, в котором он изображает Филиппа Киркорова. Юморист акцентировал внимание на особо выдающейся части тела короля эстрады, для чего набил тряпками брюки в области ягодиц. Филипп Киркоров отреагировал на такой шарж с пониманием.
Филипп Киркоров: «Он же мастер пародии. Надо заплатить Максиму Галкину. Ну что же делать, я, как это говорится, на 10 килограмм старше него, поэтому у него тряпки, а у меня килограммы. От истины не убежишь. Здоровая критика друга всегда нужна. Может, это подвигнет меня на диету в конце концов. Мне давно пора».
Киркоров и не скрывает, что в борьбе с лишними килограммами он испробовал все: сидел на смузи и низкокалорийной пище, до седьмого пота нагонял километры на беговой дорожке и использовал контрастный душ для похудения. Киркорова даже заподозрили в использовании фотошопа: на всех снимках в социальных сетях он выглядит сверх меры «подтянутым» — с фигурой, как у мальчика. В то время как в жизни предательские складки на животе грозят вот-вот вывалиться наружу.
А ведь лишний вес сказывается и на здоровье. 51-летний Киркоров сам признается: он уже не тот, что был вчера.
Филипп Киркоров: «Уже реагируешь на погодку. Коленочка тут начинает скрипеть, головка начинает болеть, с утра трудно встать».
От лишних килограммов Киркорова страдает и его личный стилист Арсен. Он уже три года одевает короля эстрады, тоннами закупая одежду у именитых дизайнеров. А так как вес у певца «гуляет», то порой идеально подобранный гардероб трещит по швам. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Филипп Киркоров: «Он же мастер пародии. Надо заплатить Максиму Галкину. Ну что же делать, я, как это говорится, на 10 килограмм старше него, поэтому у него тряпки, а у меня килограммы. От истины не убежишь. Здоровая критика друга всегда нужна. Может, это подвигнет меня на диету в конце концов. Мне давно пора».
Киркоров и не скрывает, что в борьбе с лишними килограммами он испробовал все: сидел на смузи и низкокалорийной пище, до седьмого пота нагонял километры на беговой дорожке и использовал контрастный душ для похудения. Киркорова даже заподозрили в использовании фотошопа: на всех снимках в социальных сетях он выглядит сверх меры «подтянутым» — с фигурой, как у мальчика. В то время как в жизни предательские складки на животе грозят вот-вот вывалиться наружу.
А ведь лишний вес сказывается и на здоровье. 51-летний Киркоров сам признается: он уже не тот, что был вчера.
Филипп Киркоров: «Уже реагируешь на погодку. Коленочка тут начинает скрипеть, головка начинает болеть, с утра трудно встать».
От лишних килограммов Киркорова страдает и его личный стилист Арсен. Он уже три года одевает короля эстрады, тоннами закупая одежду у именитых дизайнеров. А так как вес у певца «гуляет», то порой идеально подобранный гардероб трещит по швам. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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