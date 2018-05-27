Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  
    Пятая точка растолстевшего Киркорова не дает покоя Галкину. Киркоров, лишний вес/диеты/похудение, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПятая точка растолстевшего Киркорова не дает покоя Галкину

    Пятая точка растолстевшего Киркорова не дает покоя Галкину

    1 комментарий
    Пятая точка растолстевшего Киркорова не дает покоя Галкину

    Пятая точка растолстевшего Киркорова не дает покоя Галкину

    Пятая точка растолстевшего Киркорова не дает покоя Галкину

      Максим Галкин озабочен лишним весом Филиппа Киркорова. Особенно юмористу не дает покоя пятая точка Короля эстрады.

      На странице Галкина в соцсетях появился ролик, в котором он изображает Филиппа Киркорова. Юморист акцентировал внимание на особо выдающейся части тела короля эстрады, для чего набил тряпками брюки в области ягодиц. Филипп Киркоров отреагировал на такой шарж с пониманием.

      Филипп Киркоров: «Он же мастер пародии. Надо заплатить Максиму Галкину. Ну что же делать, я, как это говорится, на 10 килограмм старше него, поэтому у него тряпки, а у меня килограммы. От истины не убежишь. Здоровая критика друга всегда нужна. Может, это подвигнет меня на диету в конце концов. Мне давно пора».

      Киркоров и не скрывает, что в борьбе с лишними килограммами он испробовал все: сидел на смузи и низкокалорийной пище, до седьмого пота нагонял километры на беговой дорожке и использовал контрастный душ для похудения. Киркорова даже заподозрили в использовании фотошопа: на всех снимках в социальных сетях он выглядит сверх меры «подтянутым» — с фигурой, как у мальчика. В то время как в жизни предательские складки на животе грозят вот-вот вывалиться наружу.

      А ведь лишний вес сказывается и на здоровье. 51-летний Киркоров сам признается: он уже не тот, что был вчера.

      Филипп Киркоров: «Уже реагируешь на погодку. Коленочка тут начинает скрипеть, головка начинает болеть, с утра трудно встать».

      От лишних килограммов Киркорова страдает и его личный стилист Арсен. Он уже три года одевает короля эстрады, тоннами закупая одежду у именитых дизайнеров. А так как вес у певца «гуляет», то порой идеально подобранный гардероб трещит по швам. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru