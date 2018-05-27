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    На Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»: видео. Украина, автомобили, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»: видео

    На Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»: видео

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    • Фото: 061.ua / youtube.com
    На Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»: видео

    На Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»: видео

    На Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»: видео
    • Фото: 061.ua / youtube.com

      • Жители Запорожья установили новый национальный рекорд, забравшись в салон авто «Запорожец-968м».

      Достижение удалось установить во время фестиваля «Запорожские врата», участники которого устроили традиционные испытания пассажировместимости знаменитого автомобиля. В этом году в салоне «Запорожца» смогли разместиться целых 17 человек.

      Владелец автомобиля Никита Литвин подчеркнул, что «Запорожец» обладает феерической пассажировместимостью, и рассказал, что мог даже поехать с 16 пассажирами.

      Никита Литвин: «Вместимость машины просто феерическая. То есть, я даже, если вы слышали, завел двигатель, 17 человек в машине, я завел двигатель. Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать».

      Участники же эксперимента сообщили, что были рады возможности прославить «Запорожец», и отметили, что дышать салоне было трудно. К счастью, во время эксперимента никто не пострадал.

      Как отмечает «Интерфакс», предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в «Запорожце» разместились 14 человек.

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