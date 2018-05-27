На Украине установили рекорд вместимости «Запорожца»: видео

Жители Запорожья установили новый национальный рекорд, забравшись в салон авто
«Запорожец-968м».
Достижение удалось установить во время фестиваля «Запорожские врата», участники которого устроили традиционные испытания пассажировместимости знаменитого автомобиля. В этом году в салоне «Запорожца» смогли разместиться целых 17 человек.
Владелец автомобиля Никита Литвин подчеркнул, что «Запорожец» обладает феерической пассажировместимостью, и рассказал, что мог даже поехать с 16 пассажирами.
Никита Литвин: «Вместимость машины просто феерическая. То есть, я даже, если вы слышали, завел двигатель, 17 человек в машине, я завел двигатель. Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать».
Участники же эксперимента сообщили, что были рады возможности прославить «Запорожец», и отметили, что дышать салоне было трудно. К счастью, во время эксперимента никто не пострадал.
Как отмечает «Интерфакс», предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в «Запорожце» разместились 14 человек.
Владелец автомобиля Никита Литвин подчеркнул, что «Запорожец» обладает феерической пассажировместимостью, и рассказал, что мог даже поехать с 16 пассажирами.
Никита Литвин: «Вместимость машины просто феерическая. То есть, я даже, если вы слышали, завел двигатель, 17 человек в машине, я завел двигатель. Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать».
Участники же эксперимента сообщили, что были рады возможности прославить «Запорожец», и отметили, что дышать салоне было трудно. К счастью, во время эксперимента никто не пострадал.
Как отмечает «Интерфакс», предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в «Запорожце» разместились 14 человек.
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