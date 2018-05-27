Две аварии за неделю: Евгений Осин на мотоцикле врезался в трактор и сломал руку

Евгений Осин на мотоцикле врезался в трактор. За несколько минут до трагедии
53-летний Осин уверял, что ему море по колено и с гордостью демонстрировал ногу в гипсе — последствия аварии, которая тоже приключилась с ним за рулем мотоцикла.
Все произошло за считаные секунды. На встречу со съемочной группой НТВ Осин приехал на мотоцикле и с гипсом на ноге. Певец уверенно крутит ручку газа на своем железном коне и трогается с места. Транспортный поток плотный, но Осина это не настораживает. До встречи с трактором остаются доли секунд. Такое чувство, что певец просто не видит преграду. И только в последний момент, когда трактор начинает движение, Осин понимает — столкновение неизбежно. Певец начинает сбрасывать скорость, но что-то идет не так, и он влетает прямиком в ковш трактора с ногой в гипсе.
К Осину со всех сторон бегут на помощь, но он поднимается сам. Певец в шоке — он не успел проехать и 50 метров, как встретился с трактором. Певец оправдывается: он видел преграду, а во всем виноват песок.
Евгений Осин: «Песок, тормоза не работают просто, жуткий песок».
Друзья Осина не знают, плакать им или радоваться. Неизвестно, что могло случиться с певцом на трассе, если бы ему наперерез не выехал трактор. К тому же это уже вторая авария за эту неделю с участием Осина. Последствия первой — гипс на ноге.
До встречи с трактором несчастный случай произошел с Осиным на бензоколонке. Мотоцикл оказался слишком тяжелым для его малого веса, и певца накрыло техникой с головой.
Евгений Осин: «Там неправильно сцепление отрегулировано, лапку надо выкидывать далеко вперед, а я не до конца ее откинул, и на бензоколонке он у меня завалился. Благо, мужик подъехал, тоже заправляться. Я говорю: „Мужик, помоги!“ Потому что мне нереально было его поднять».
Осин уверяет — он был трезв как стеклышко и тогда, и сейчас. Алкоголь Осин заменил на экстрим, а мотоциклами увлекался еще с юности. В мотопарке певца только самые дорогие модели. Осин даже продал недвижимость на Рублёвке — трехуровневый гараж, чтобы купить новые мотоциклы.
Евгений Осин: «Гараж не дешево стоил, и мотоцикл не дешево. Подержанный можно взять меньше миллиона, а новый — от миллиона и выше. Два миллиона есть и три. Дорого, очень дорого. За эти деньги можно купить машину или джип даже».
Теперь певцу придется раскошелиться и на восстановление железного коня. У нового мотоцикла разбиты фары и помята рама. Трактор от столкновения с Осиным не пострадал. Но самому Евгению потребовалась медицинская помощь.
У Евгения Осина диагностировали перелом лучевой кости. Певцу предстоит длительный период реабилитации. Друзья надеются, что сломанные нога и рука на время удержат Осина от очередных героических подвигов на мотоцикле.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
К Осину со всех сторон бегут на помощь, но он поднимается сам. Певец в шоке — он не успел проехать и 50 метров, как встретился с трактором. Певец оправдывается: он видел преграду, а во всем виноват песок.
Евгений Осин: «Песок, тормоза не работают просто, жуткий песок».
Друзья Осина не знают, плакать им или радоваться. Неизвестно, что могло случиться с певцом на трассе, если бы ему наперерез не выехал трактор. К тому же это уже вторая авария за эту неделю с участием Осина. Последствия первой — гипс на ноге.
До встречи с трактором несчастный случай произошел с Осиным на бензоколонке. Мотоцикл оказался слишком тяжелым для его малого веса, и певца накрыло техникой с головой.
Евгений Осин: «Там неправильно сцепление отрегулировано, лапку надо выкидывать далеко вперед, а я не до конца ее откинул, и на бензоколонке он у меня завалился. Благо, мужик подъехал, тоже заправляться. Я говорю: „Мужик, помоги!“ Потому что мне нереально было его поднять».
Осин уверяет — он был трезв как стеклышко и тогда, и сейчас. Алкоголь Осин заменил на экстрим, а мотоциклами увлекался еще с юности. В мотопарке певца только самые дорогие модели. Осин даже продал недвижимость на Рублёвке — трехуровневый гараж, чтобы купить новые мотоциклы.
Евгений Осин: «Гараж не дешево стоил, и мотоцикл не дешево. Подержанный можно взять меньше миллиона, а новый — от миллиона и выше. Два миллиона есть и три. Дорого, очень дорого. За эти деньги можно купить машину или джип даже».
Теперь певцу придется раскошелиться и на восстановление железного коня. У нового мотоцикла разбиты фары и помята рама. Трактор от столкновения с Осиным не пострадал. Но самому Евгению потребовалась медицинская помощь.
У Евгения Осина диагностировали перелом лучевой кости. Певцу предстоит длительный период реабилитации. Друзья надеются, что сломанные нога и рука на время удержат Осина от очередных героических подвигов на мотоцикле.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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