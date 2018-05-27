Криштиану Роналду намекнул на уход из «Реала» после победы в ЛЧ

Мадридский «Реал» может остаться без своей главной звезды.
После победы в Лиге чемпионов знаменитый португалец поблагодарил болельщиков и партнеров по «Реалу» и сообщил, что уже в ближайшее время расскажет о своем будущем.
Криштиану Роналду: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за „Реал“, а ответ я дам в ближайшие дни».
При этом Роналду отметил, что он вместе с командой «сотворил историю», выиграв Лигу чемпионов третий раз подряд, передает ESPN.
Между тем президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что разговоры об уходе португальца не имеют под собой основания, отметив, что «у каждого есть право говорить то, что он хочет».
Напомним, накануне мадридский «Реал» переиграл «Ливерпуль со счетом 3:1 и уже в третий раз подряд и 13-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Роналду же стал единственным игроком в истории, выигрывавшим трофей пять раз за карьеру.
Криштиану Роналду защищает цвета королевского клуба с 2009 года. В Мадрид португалец переехал из английского „Манчестер Юнайтед“».
Криштиану Роналду: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за „Реал“, а ответ я дам в ближайшие дни».
При этом Роналду отметил, что он вместе с командой «сотворил историю», выиграв Лигу чемпионов третий раз подряд, передает ESPN.
Между тем президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что разговоры об уходе португальца не имеют под собой основания, отметив, что «у каждого есть право говорить то, что он хочет».
Напомним, накануне мадридский «Реал» переиграл «Ливерпуль со счетом 3:1 и уже в третий раз подряд и 13-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Роналду же стал единственным игроком в истории, выигрывавшим трофей пять раз за карьеру.
Криштиану Роналду защищает цвета королевского клуба с 2009 года. В Мадрид португалец переехал из английского „Манчестер Юнайтед“».
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