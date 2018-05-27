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    Под Ростовом грузовой поезд насмерть сбил женщину с ребенком

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    Под Ростовом грузовой поезд насмерть сбил женщину с ребенком

    Под Ростовом грузовой поезд насмерть сбил женщину с ребенком

    В Ростовской области женщина с двумя детьми попали под грузовой поезд.

    Трагедия произошла на станции Замчалово в Красносулинском районе. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, в результате 35-летняя женщина и один ее ребенок погибли. Второй ребенок с травмами доставлен в больницу.

    Пресс-служба УМВД на транспорте: «26 мая в 23:30 мск поступило сообщение о том, что в Красносулинском районе на станции Замчалово грузовым поездом были травмированы женщина и ее двое детей. Полицейские установили личность погибших: ими оказались 35-летняя жительница Красносулинского района и ее ребенок 2014 года рождения. Еще один ее ребенок, 2015 года рождения, госпитализирован в городскую больницу».

    По предварительным данным, причиной случившегося стало грубое нарушение правил безопасности на железной дороге.

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