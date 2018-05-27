Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов

Итоги референдума о легализации абортов обсуждают в Ирландии. В стране с 1983 года прошлого века, согласно 8-й поправке к конституции, было запрещено прерывать беременность даже в случае изнасилования или смертельной болезни ребенка. Теперь власти должны внести изменения в главный закон страны.

Эми во время второй беременности сообщили, что у плода патология — анэнцефалия, отсутствие головного мозга. При таком диагнозе ребенок умирает сразу после рождения, но врачи отказались прерывать беременность.



Эми Каллахан: «Мне стоило знать о том, что здесь запрещены аборты в большинстве случаев, прежде чем я на это решилась. Но мне казалось, что в настолько тяжелой ситуации, когда у плода практически не были сформированы мозг и часть черепа, врачи могут сделать больше».



Эми пришлось лететь в Англию. За годы запрета 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в Великобритании. Расцвет абортный туризм. Но и это право пришлось отстоять. В 1992 году 13-летней девочке, которая забеременела после изнасилования, был запрещен выезд за рубеж. Верховный суд разрешил ей аборт только после попытки суицида. Тогда в законе появилась поправка, что в случае угрозы жизни для матери, в том числе риске самоубийства, она имеет право на прерывание беременность. 31-летняя индуска Савита Халаппанавар умерла в больнице от заражения крови после внутриутробной гибели ребенка. Медики видели, что плод нежизнеспособен, но отказывались делать аборт, пока у него не остановится сердце.



Ирландия — католическая страна, сказали врачи умирающей матери. Против абортов все эти годы были активно настроены правые католики, именно поэтому несколько попыток изменить закон провалились.



Имон Мартин, архиепископ, глава католиков всей Ирландии: «Этот референдум нацелен на то, чтобы изъять из нашей конституции принцип равенства в правах. Это довольно удивительная ситуация: мы пересматриваем конституцию с целью лишить какого-либо права, и в данном случае мы лишаем права на жизнь всех не рожденных детей».



Вера Руни: «Я долго думала над этим. И это было непростое решение, но я просто чувствую, что у меня нет права отнимать жизнь. Я верю, что жизнь священна, поэтому я должна была проголосовать против».



Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, споры между сторонниками и противниками легализации абортов доходили до уличных столкновений. «В Ирландии у коров прав больше, чем у женщин», — писали в газетах, поскольку корове в случае выкидыша обеспечат безопасное прерывание беременности, в отличии от женщины.



За годы запрета погибли сотни матерей и подпольно рожденных детей. После референдума премьер-министр страны публично поблагодарил всех, кто проголосовал за права женщин.



Лео Варадкар, председатель Правительства Ирландии: «Сегодня исторический день для Ирландии. Произошла тихая революция, свершился великий акт демократии. Женщины получили право голоса. Мы как народ выразили доверие и уважение женщинам, которые принимают свои собственные решения и делают свой собственный выбор. Докторам больше не придется говорить своим пациентам, что для них ничего нельзя сделать в их собственной стране. Больше никаких путешествий в одиночестве по Ирландскому морю».



Многие студенты специально приехали домой из английских университетов, чтобы принять участие в голосовании. Закон еще будет обсуждаться в парламенте, чтобы предусмотреть все нюансы. Занимательно, но страна, которая одна из последних в мире легализовала аборты, стала одной из первых, где узаконили однополые браки, и не стала от этого менее католической.