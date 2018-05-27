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    Определены лучшие за последние полвека книги

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    Определены лучшие за последние полвека книги

    Определены лучшие за последние полвека книги

    Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучших авторов, из тех, кто получал эту премию за последние полвека.

    Пять книг вошли в финальный список из тех, кто за последние десятилетия получал премию «Букер». Жюри выбрало по одному лауреату из каждого десятилетия.

    В финал вышли «Английский пациент» (премия 1992) канадца Майкла Ондатже, «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и «Лунный тигр» (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса (2017) и «В свободном государстве» (1971) индийца Видиадхара Найпола, передает Toronto Star.

    Победитель определится открытым голосованием. Его результаты будут объявлены 8 июня.

    Букеровская премия вручается с 1969 года. Первым лауреатом стал британский писатели Перси Ховард Ньюби с романом «За это придется ответить». На награду могут претендовать писатели из любой страны при условии, что роман был написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

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