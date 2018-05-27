В Москве патриарх Кирилл встретился с детьми погибших сирийских военных

В храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился со школьниками из Сирии. Все они — ученики школы-интерната , где обучаются дети погибших военнослужащих.

Сирийские дети приехали в Москву после отдыха в «Артеке». Вместе с ними в российскую столицу прибыли сын погибшего в Сирии российского летчика Олега Пешкова и дочь погибшего при освобождении Пальмиры артиллериста Марата Ахметшина. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что личное горе не должно разрушать, наоборот, память о родителях-героях должна сделать их еще сильнее.



Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Вам в жизни пришлось пройти через очень тяжелые испытания. Погибли самые близкие для вас люди. Конечно, эта рана на всю жизнь. Но она всю жизнь не должна болеть. Память о ваших погибших родителях-героях вы должны пронести через всю вашу жизнь и передать эту память вашим детям. И это ваше личное горе не должно вас разрушать изнутри. Наоборот, память о героях-родителях должна сделать вас еще более сильными. Вы должны помнить, почему погибли ваши родители. Они защищали свою родину, свой народ, а наши замечательные военнослужащие, которые погибли, тоже защищали свою родину и свой народ, ведь если бы они не остановили террористов в Сирии, террористы бы пришли в Россию. Но они защищали и Сирию — и сирийских детей, и сирийский народ».



Предстоятель Русской православной церкви подарил каждому ребенку патриарший альбом, медаль и шоколадки. Дети же преподнесли патриарху меч из дамасской стали.