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    Оперу «Коста» в новом прочтении представили в столице Северной Осетии. Владикавказ, Северная Осетия, искусство, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОперу «Коста» в новом прочтении представили в столице Северной Осетии

    Оперу «Коста» в новом прочтении представили в столице Северной Осетии

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    Оперу «Коста» в новом прочтении представили в столице Северной Осетии

    Оперу «Коста» в новом прочтении представили в столице Северной Осетии

    Оперу «Коста» в новом прочтении представили в столице Северной Осетии

      Во Владикавказе состоялась премьера оперы «Коста», которая посвящена основоположнику осетинской литературы, поэту Коста Хетагурову.

      Постановку приурочили к 60-летию Национального театра оперы и балета, который сейчас одновременно является филиалом петербургской Мариинки. Это новое прочтение оперы осетинского композитора Христофора Плиева. Впервые в нее включили хореографические номера, а между действиями звучали стихотворения Хетагурова.

      Действие оперы разворачивается в конце XIX века. Сюжет основан на реальных событиях из жизни осетинского поэта.

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