Оперу «Коста» в новом прочтении представили в столице Северной Осетии

Во Владикавказе состоялась премьера оперы «Коста», которая посвящена основоположнику осетинской литературы, поэту Коста Хетагурову.

Постановку приурочили к 60-летию Национального театра оперы и балета, который сейчас одновременно является филиалом петербургской Мариинки. Это новое прочтение оперы осетинского композитора Христофора Плиева. Впервые в нее включили хореографические номера, а между действиями звучали стихотворения Хетагурова.



Действие оперы разворачивается в конце XIX века. Сюжет основан на реальных событиях из жизни осетинского поэта.