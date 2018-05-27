Подмосковному летнему лагерю для детей-сирот нужна помощь

Воспитанники домов-интернатов с волнением собирают чемоданы. Они отправляются в подмосковный лагерь, где сбываются мечты. Туда приезжают дети-сироты с тяжелыми заболеваниями. Для многих это единственная возможность увидеть жизнь за пределами детдома. В лагере они не только заводят друзей, но и находят новых родителей и больше никогда не возвращаются в интернат. Проблема лишь в том, что лагерь существует только благодаря волонтерам и пожертвованиям.

Алла готовится к наступающему лету, словно к величайшему приключению. Одежду, обувь, новые платья (куда же без них!) она аккуратно укладывает на дно чемодана. Девочка осталась сиротой при живых родителях. От страдающего ДЦП ребенка мама отказалась еще в роддоме. К 14 годам Алла сменила несколько приютов, пока не оказалась в коломенском детском интернате. Теперь ее ждет новое путешествие, но его девочка ждет с нетерпением, ведь проведенное в лагере прошлое лето она не может забыть до сих пор.



В подмосковный лагерь каждое лето приезжают десятки особенных детей-сирот со всей России. В этом году ждут 60 человек. Первые гости уже знакомятся с плюсами летней жизни на природе. Непоседливая Карина из Кирова испытывает на прочность детский городок. Спокойный, рассудительный Руслан из Красноярска проверяет, как поживают лошади на соседней ферме.



Игры на свежем воздухе, занятия с учителями и психологами, зарядки по утрам, медицинская реабилитация, массовые выезды в город в кино и театры — это лишь вершина айсберга, говорят в лагере. Главная миссия педагогов — создать домашнюю атмосферу и приучить детей не только принимать, но и оказывать помощь



Анна Водогрецкая, психолог фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам»: «Они оказывают помощь младшим. У нас группы сформированы так, что в одной группе находится и старший ребенок, и средний, и младший, и с ограниченными возможностями. У нас разные возрастные категории, они учатся ухаживать и помогать друг другу».



Как передает корреспондент Владимир Аракелов, в лагере дети проведут три месяца каникул. Все это время, несмотря на уроки самостоятельности, рядом будут находиться не только педагоги, но и няни, воспитательницы, волонтеры. С каждым ребенком они работают индивидуально. Результаты такого подхода порой заметны уже через несколько недель. За 5 лет работы летнего лагеря почти половине побывавших здесь ребят нашли новые семьи.



Полина Внукова, няня фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам»: «Самое главное наше изменение в том, что дети уходят в семью, раскрываются, раскрепощаются, учатся жизни и взаимодействию со взрослыми. Ежики, которые кололись, превращаются в добрых позитивных детей. Это все — результат внимания».



Алла пока еще находится в детском доме и рассказывает новичкам Никите и Максиму, какие у них будут каникулы. Ребята проведут несколько месяцев на природе первый раз в жизни. И помочь им, как и другим детям, запомнить это лето на всю жизнь в состоянии каждый. Для этого даже необязательно записываться в волонтеры, хотя и эту помощь благотворители примут с благодарностью, достаточно взять телефон и отправить СМС c текстом «otk» и суммой пожертвования на номер 3116. Например: otk 500.