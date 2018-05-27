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    В Петербурге на Дворцовой площади представили кубок ЧМ-2018

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    В Петербурге на Дворцовой площади представили кубок ЧМ-2018

    В Петербурге на Дворцовой площади представили кубок <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Карнавал со слонами на Невском проспекте, велопарад и мотофестиваль. Это лишь небольшая часть того, чем сегодня Петербург отметит 315 лет со дня основания.

    Ко Дню города Северной столице сделали и спортивный подарок. На берега Невы привезли главный футбольный трофей планеты. Его представил чемпион 2002 года, бразилец Жилберту Силва. Через пару недель за кубок сразятся лучшие сборные мира.

    До понедельника приз можно увидеть на Дворцовой площади, а затем — в шатре в Приморском парке Победы на Крестовском острове, рядом с новым стадионом, где пройдут 7 матчей мундиаля. В начале июня трофей отправят в Москву.

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