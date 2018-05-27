Пользы ноль и много боли: что делать с гландами и зубами мудрости

Говорят, что труд сделал из обезьяны человека, а из совы — жаворонка. Что касается homo sapeiens, ученые уверяют, что наша эволюция еще не закончилась, потомки будут не слишком похожи на нас. Например, у людей будущего не будет пальцев на ногах.
Когда-то они помогали балансировать на деревьях, а теперь мы и так твердо стоим на своих двоих. Вероятно, исчезнут миндалины, аппендикс и зубы мудрости.
Можно позавидовать прапраправнукам, ведь в наше время людям все это принесло много бед. Взять хотя бы зубы мудрости. Толку никакого, ведут он себя как трамвайные хамы — нагло вламываются в рот и расталкивают всех вокруг, а от аппендицита до сих пор ежегодно умирают несколько сотен человек.
Как же с ними поступать? Безжалостно избавляться при первом намеке на дискомфорт или усыплять эти мины замедленного действия медикаментами? Правда ли, что те, кто удалил гланды, почти не простужаются, а те, у кого удалили миндалины, чаще страдают ожирением? Где связь?
Люди привыкли, что зубы удаляют, когда они сильно поражены кариесом или болят и не поддаются лечению. Однако в случае с зубами мудрости, стоматологи все чаще назначают удаление, независимо от состояния самих зубов. Хватает одного факта их появления.
Для России тенденция сразу прощаться с зубами мудрости нова, хотя, например, в Германии (а именно эта страна задает главные мировые тенденции в области лечения зубов) уже давно делают только так. Едва проклюнулся — удаляют. Дело в том, что челюсть современного человека на 4 миллиметра короче, чем у тех, кто жил пару тысяч лет назад. Стали меньше челюсти из-за перемен в меню — люди больше едят растительной пищи, да и все блюда стали гораздо проще жеваться, потому что научились готовить. Четыре миллиметра — это как раз один ряд зубов, но зубов-то меньше не стало, поэтому восьмой их ряд просто задвинулся на край десны.
У 25% людей зубы мудрости вообще не показываются наружу, у остальных же вылезают болезненно. Из-за тесноты они или сами могут лечь горизонтально, а то и другие зубы из-за них сходят с насиженных мест. Ведь даже если зуб вылез вроде бы правильно, он все равно осложняет жизнь. Из-за его присутствия межзубные промежутки сильно уплотняются, кариес, оказывается, именно из-за этого возникает в местах соприкосновения зубов гораздо чаще. Плюс лечить зубы мудрости очень неудобно — инструментом к ним не подобраться, да и зубной щеткой тоже.
Кроме того, пробиваться из десны зубы мудрости могут годами, создавая во рту постоянное воспаление, а это ведет уже к проблемам с костями черепа. Следовательно, если с возрастом жевательные зубы выпадут или сломаются, провести имплантацию будет непросто — установить металлический штифт в рыхлую кость челюсти дантисты не смогут.
При все этом зубы мудрости вообще не участвуют в главном процессе — пережевывании еды. Если стоматолог советует удаление, не надо думать, что это неопытный врач, который не сражается за каждый зуб. Все наоборот. Впрочем, и доктор, который посоветует зубы мудрости оставить, тоже не всегда неправ.
Игорь Куров, стоматолог: «Иногда зуб мудрости может сделать полезное дело. Если в результате кариеса или его осложнений был удален седьмой зуб, то врач-ортодонт с помощью брекет-системы может переместить зуб мудрости на место седьмого».
В таком случае зубы мудрости вроде как запасные. Но все же если за зубами следить правильно, то они могут и не пригодиться. И поэтому зубы мудрости многие сравнивают с аппендиксом — пользы ноль, а если заболит, то хуже не придумаешь. По словам Марии Поповой, зубная боль и в подметки не годится страданиям при разрыве аппендицита.
Мария Попова: «Мне стало настолько плохо, что я поняла, что такое ад! Уже в больнице в приемном отделении мне сказали, что у меня перитонит».
Перитонит — это когда распухший аппендикс разрывается и выливает едкое содержимое на соседние органы. Марию хирурги еле успели спасти. При этом врачи до сих пор не знают, почему у одних аппендикс воспаляется еще в детстве, а у других не дает о себе знать всю жизнь. Неизвестно также, почему у женщин аппендицит воспаляется чаще, чем у мужчин. Как выяснила программа «НашПотребНадзор», все это — результат нелепой исторической случайности, из-за которой о самом существовании аппендикса очень долго не подозревали.
Как же с ними поступать? Безжалостно избавляться при первом намеке на дискомфорт или усыплять эти мины замедленного действия медикаментами? Правда ли, что те, кто удалил гланды, почти не простужаются, а те, у кого удалили миндалины, чаще страдают ожирением? Где связь?
Люди привыкли, что зубы удаляют, когда они сильно поражены кариесом или болят и не поддаются лечению. Однако в случае с зубами мудрости, стоматологи все чаще назначают удаление, независимо от состояния самих зубов. Хватает одного факта их появления.
Для России тенденция сразу прощаться с зубами мудрости нова, хотя, например, в Германии (а именно эта страна задает главные мировые тенденции в области лечения зубов) уже давно делают только так. Едва проклюнулся — удаляют. Дело в том, что челюсть современного человека на 4 миллиметра короче, чем у тех, кто жил пару тысяч лет назад. Стали меньше челюсти из-за перемен в меню — люди больше едят растительной пищи, да и все блюда стали гораздо проще жеваться, потому что научились готовить. Четыре миллиметра — это как раз один ряд зубов, но зубов-то меньше не стало, поэтому восьмой их ряд просто задвинулся на край десны.
У 25% людей зубы мудрости вообще не показываются наружу, у остальных же вылезают болезненно. Из-за тесноты они или сами могут лечь горизонтально, а то и другие зубы из-за них сходят с насиженных мест. Ведь даже если зуб вылез вроде бы правильно, он все равно осложняет жизнь. Из-за его присутствия межзубные промежутки сильно уплотняются, кариес, оказывается, именно из-за этого возникает в местах соприкосновения зубов гораздо чаще. Плюс лечить зубы мудрости очень неудобно — инструментом к ним не подобраться, да и зубной щеткой тоже.
Кроме того, пробиваться из десны зубы мудрости могут годами, создавая во рту постоянное воспаление, а это ведет уже к проблемам с костями черепа. Следовательно, если с возрастом жевательные зубы выпадут или сломаются, провести имплантацию будет непросто — установить металлический штифт в рыхлую кость челюсти дантисты не смогут.
При все этом зубы мудрости вообще не участвуют в главном процессе — пережевывании еды. Если стоматолог советует удаление, не надо думать, что это неопытный врач, который не сражается за каждый зуб. Все наоборот. Впрочем, и доктор, который посоветует зубы мудрости оставить, тоже не всегда неправ.
Игорь Куров, стоматолог: «Иногда зуб мудрости может сделать полезное дело. Если в результате кариеса или его осложнений был удален седьмой зуб, то врач-ортодонт с помощью брекет-системы может переместить зуб мудрости на место седьмого».
В таком случае зубы мудрости вроде как запасные. Но все же если за зубами следить правильно, то они могут и не пригодиться. И поэтому зубы мудрости многие сравнивают с аппендиксом — пользы ноль, а если заболит, то хуже не придумаешь. По словам Марии Поповой, зубная боль и в подметки не годится страданиям при разрыве аппендицита.
Мария Попова: «Мне стало настолько плохо, что я поняла, что такое ад! Уже в больнице в приемном отделении мне сказали, что у меня перитонит».
Перитонит — это когда распухший аппендикс разрывается и выливает едкое содержимое на соседние органы. Марию хирурги еле успели спасти. При этом врачи до сих пор не знают, почему у одних аппендикс воспаляется еще в детстве, а у других не дает о себе знать всю жизнь. Неизвестно также, почему у женщин аппендицит воспаляется чаще, чем у мужчин. Как выяснила программа «НашПотребНадзор», все это — результат нелепой исторической случайности, из-за которой о самом существовании аппендикса очень долго не подозревали.
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