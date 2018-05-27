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    СМИ узнали о планах Иордании отказаться от совместного с РФ строительства АЭС

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    СМИ узнали о планах Иордании отказаться от совместного с РФ строительства АЭС

    СМИ узнали о планах Иордании отказаться от совместного с РФ строительства АЭС

    В прессе появилась информация о том, что власти Иордании решили прекратить проект возведения атомной электростанции большой мощности, который должен был реализовываться при участии России.

    Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Иордании, планы пришлось изменить по причине дороговизны проекта. Сообщается, что Амман намерен построить у себя более дешевый атомный энергоблок малой мощности (порядка 200 мегаватт).

    «„Росатом“ и Иордания продолжают диалог по различным вариантам сотрудничества, не исключающий реакторы большой мощности», — говорится в комментарии «Росатома», который приводит Bloomberg.

    В четверг комиссия по атомной энергии Иордании и компания «Росатома» под названием «Русатом Оверсиз» подписали соглашение, касающееся развития проекта строительства в Иордании атомного энергетического блока малой мощности по российским технологиям.

    В 2015 году Москва и Амман подписали соглашение по возведению в Иордании первой в этой стране АЭС. Речь шла о двух энергоблоках общей мощностью 2 тысячи мегаватт. Стоимость проекта оценивалась в 10 миллиардов долларов. Первый блок АЭС планировали запустить в начале 2020-х годов.

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