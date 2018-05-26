В Париже на многотысячной акции протеста вспыхнули беспорядки

Хулиганы, принимавшие участие в акции протеста против президента Франции Эммануэля Макрона, устроили беспорядки в Париже.
Демонстрация сначала проходила спокойно, однако спустя более часа к колонне мирных протестующих присоединилась толпа людей в черном. Хулиганы начали громить витрины и забрасывать палками полицейских.
Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. В стычках с радикалами травмы получили семь сотрудников полиции.
Жерар Коллон, министр внутренних дел страны: «Верно, что группа радикалов в какой-то момент попыталась захватить банк. Однако стражи порядка вмешались невероятно быстро, в течение менее одной минуты. Радикалам был дан отпор. Они попытались ответить правоохранительным органам. В результате семь правоохранителей получили легкие ранения».
По последним данным, задержаны 32 человека. Всего в протестных акциях приняли участие порядка 250 тысяч человек.
Массовые акции протеста под названием «Народный подъем» против политики президента Франции Эммануэля Макрона прошли в субботу в Париже и многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте, передает РИА Новости.
Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. В стычках с радикалами травмы получили семь сотрудников полиции.
Жерар Коллон, министр внутренних дел страны: «Верно, что группа радикалов в какой-то момент попыталась захватить банк. Однако стражи порядка вмешались невероятно быстро, в течение менее одной минуты. Радикалам был дан отпор. Они попытались ответить правоохранительным органам. В результате семь правоохранителей получили легкие ранения».
По последним данным, задержаны 32 человека. Всего в протестных акциях приняли участие порядка 250 тысяч человек.
Массовые акции протеста под названием «Народный подъем» против политики президента Франции Эммануэля Макрона прошли в субботу в Париже и многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте, передает РИА Новости.
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