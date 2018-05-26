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    Путин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии. Большой театр, Путин, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии

    Путин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии

    Путин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии

    Путин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

      • Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ открыли перекрестные годы России и Японии.

      Как сообщает «Интерфакс», церемония открытия состоялась в Большом театре.

      Владимир Путин: «Уверен, перекрестные годы послужат активизации контактов в самых разных областях развитию прямых дружеских контактов между людьми, повысят уровень взаимного доверия между нашими народами, а значит — будут упрочивать фундамент двустороннего взаимодействия».

      Путин отметил, что многие мероприятия перекрестных годов будут проходить на российском Дальнем Востоке, где давно и успешно работают инвесторы из Японии. Данный позитивный опыт, по словам российского лидера, следует распространять и на другие регионы страны.

      Также он выступил за более близкое общение между представителями экспертных и неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции.

      Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что данный проект является уникальным и масштабным, между странами он реализуется впервые.

      На сайте МИД РФ сообщается, что перекрестные годы должны придать сильнейший позитивный импульс двусторонним отношениям за счет взаимодействия в разных сферах, прежде всего — в политике, экономике, а также науке и технике.

      Из сообщения МИД РФ: «Реализация данной инициативы будет способствовать укреплению позитивного образа двух стран, позволит мобилизовать интерес общественности к государству-партнеру, создаст задел для дальнейшего развития сотрудничества в практических областях».

      Распоряжение президента РФ о проведении Года России в Японии и Года Японии в России было подписано 5 июля 2017 г. Проект будет реализовываться с мая 2018 г. по май 2019 г. Девизы перекрестных годов уже утверждены: «Есть Россия, которую вы не знаете», «Есть Япония, которую вы не знаете». Также утверждены логотипы.

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