Путин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ открыли перекрестные годы России и Японии.
Как сообщает «Интерфакс», церемония открытия состоялась в Большом театре.
Владимир Путин: «Уверен, перекрестные годы послужат активизации контактов в самых разных областях развитию прямых дружеских контактов между людьми, повысят уровень взаимного доверия между нашими народами, а значит — будут упрочивать фундамент двустороннего взаимодействия».
Путин отметил, что многие мероприятия перекрестных годов будут проходить на российском Дальнем Востоке, где давно и успешно работают инвесторы из Японии. Данный позитивный опыт, по словам российского лидера, следует распространять и на другие регионы страны.
Также он выступил за более близкое общение между представителями экспертных и неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что данный проект является уникальным и масштабным, между странами он реализуется впервые.
На сайте МИД РФ сообщается, что перекрестные годы должны придать сильнейший позитивный импульс двусторонним отношениям за счет взаимодействия в разных сферах, прежде всего — в политике, экономике, а также науке и технике.
Из сообщения МИД РФ: «Реализация данной инициативы будет способствовать укреплению позитивного образа двух стран, позволит мобилизовать интерес общественности к государству-партнеру, создаст задел для дальнейшего развития сотрудничества в практических областях».
Распоряжение президента РФ о проведении Года России в Японии и Года Японии в России было подписано 5 июля 2017 г. Проект будет реализовываться с мая 2018 г. по май 2019 г. Девизы перекрестных годов уже утверждены: «Есть Россия, которую вы не знаете», «Есть Япония, которую вы не знаете». Также утверждены логотипы.
Владимир Путин: «Уверен, перекрестные годы послужат активизации контактов в самых разных областях развитию прямых дружеских контактов между людьми, повысят уровень взаимного доверия между нашими народами, а значит — будут упрочивать фундамент двустороннего взаимодействия».
Путин отметил, что многие мероприятия перекрестных годов будут проходить на российском Дальнем Востоке, где давно и успешно работают инвесторы из Японии. Данный позитивный опыт, по словам российского лидера, следует распространять и на другие регионы страны.
Также он выступил за более близкое общение между представителями экспертных и неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что данный проект является уникальным и масштабным, между странами он реализуется впервые.
На сайте МИД РФ сообщается, что перекрестные годы должны придать сильнейший позитивный импульс двусторонним отношениям за счет взаимодействия в разных сферах, прежде всего — в политике, экономике, а также науке и технике.
Из сообщения МИД РФ: «Реализация данной инициативы будет способствовать укреплению позитивного образа двух стран, позволит мобилизовать интерес общественности к государству-партнеру, создаст задел для дальнейшего развития сотрудничества в практических областях».
Распоряжение президента РФ о проведении Года России в Японии и Года Японии в России было подписано 5 июля 2017 г. Проект будет реализовываться с мая 2018 г. по май 2019 г. Девизы перекрестных годов уже утверждены: «Есть Россия, которую вы не знаете», «Есть Япония, которую вы не знаете». Также утверждены логотипы.
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