Тайна смерти Гитлера: как на самом деле ушел из жизни нацистский вождь

Долгие годы тайна смерти Гитлера будоражила умы и серьезных ученых, и слегка сдвинутых на теориях заговора конспирологов. Неужели нацистский вождь не покончил жизнь самоубийством в своем бункере, а сумел улизнуть от возмездия?

Репортеры НТВ, кстати, одними из первых взялись всерьез расследовать этот запутанный исторический детектив. Еще в 2010 году они смогли увидеть хранящийся в архивах Лубянки уникальный артефакт — челюсть Гитлера. Но провести анализ ДНК тогда так и не удалось. Но на днях ученые смогли получить для исследований останки фюрера. Неужели тайна смерти Гитлера наконец-то раскрыта?



Филипп Шарлье — медицинский эксперт, патологоанатом и профессор антропологии. Он доказал, что предполагаемые мощи Жанны Д’Арк — всего лишь фрагменты неизвестной египетской мумии. И вот в фокусе микроскопа знаменитого французского медэксперта оказалась челюсть самого фюрера.



Филипп Шарлье: «Я много лет работаю с человеческими останками. И никогда не видел таких протезов. Они уникальные, потому что не похожи на другие».



Историки и патологоанатомы со всего мира долгое время пытаются подобраться к этим зубам. Они — ключ к разгадке тайны смерти Адольфа Гитлера. Чтобы пролить свет на загадку смерти главного злодея XX века, иностранцу удалось пробраться за стены неприступной Лубянки.



Филипп Шарлье: «Чем большим изменениям их подвергают, тем больше они становятся индивидуальными, то есть подходящими только для одного человека, и я могу помочь их распознать».



И хотя смерть Гитлера для российских историков еще начиная с 1945 года — секрет Полишинеля, для их западных коллег даже спустя 73 года после окончания Второй мировой подлинность этих артефактов вызывает сомнения.



Ник Беллантони, археолог: «Часть черепа, которая хранится в России, не принадлежит Гитлеру. Это женский череп. Мы в этом уверены на все 100».



Филипп Шарлье в своем исследовании опровергает версию о том, что челюсти с фрагментами протезов являются поздней подделкой, которая сделана, чтобы иметь на руках доказательства смерти фюрера. На коронках и зубах заметны следы многолетнего использования, их невозможно выполнить искусственно.



Выходит, и французские результаты исследования со стопроцентной точностью доказывают факт самоубийства, а значит, и смерть Гитлера.



Подробности — в видеоматериале.

