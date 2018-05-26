BREAKING: Daniel Ricciardo takes his second pole position on the streets of Monaco! 💪 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/aip9SNgthC — Formula 1 (@F1) May 26, 2018

Риккьярдо завоевал поул со временем 1 минута 10,810 секунды. В карьере австралийца это вторая победа в квалификации Гран-при Монако.Второе время показал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,229), третьим стал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин дошел до второго сегмента квалификации и показал 13-й результат (1.12,706).Гонка стартует 27 мая в 16:00 по московскому времени.