Австралийский гонщик команды Red Bull Даниэль Риккьярдо впервые в текущем сезоне
«Формулы-1» выиграл квалификацию. Первым он будет стартовать в гонке Гран-при Монако.
Риккьярдо завоевал поул со временем 1 минута 10,810 секунды. В карьере австралийца это вторая победа в квалификации Гран-при Монако.
Второе время показал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,229), третьим стал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин дошел до второго сегмента квалификации и показал 13-й результат (1.12,706).
Гонка стартует 27 мая в 16:00 по московскому времени.
BREAKING: Daniel Ricciardo takes his second pole position on the streets of Monaco! 💪 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/aip9SNgthC— Formula 1 (@F1) May 26, 2018
Второе время показал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,229), третьим стал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин дошел до второго сегмента квалификации и показал 13-й результат (1.12,706).
Гонка стартует 27 мая в 16:00 по московскому времени.
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