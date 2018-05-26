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    Риккьярдо выиграл квалификацию Гран-при Монако, Сироткин — 13-й

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    Риккьярдо выиграл квалификацию <nobr>Гран-при</nobr> Монако, Сироткин — <nobr>13-й</nobr>

    Риккьярдо выиграл квалификацию Гран-при Монако, Сироткин — 13-й

    Риккьярдо выиграл квалификацию <nobr>Гран-при</nobr> Монако, Сироткин — <nobr>13-й</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Claude Paris

    • Австралийский гонщик команды Red Bull Даниэль Риккьярдо впервые в текущем сезоне «Формулы-1» выиграл квалификацию. Первым он будет стартовать в гонке Гран-при Монако.

    Риккьярдо завоевал поул со временем 1 минута 10,810 секунды. В карьере австралийца это вторая победа в квалификации Гран-при Монако.



    Второе время показал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,229), третьим стал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

    Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин дошел до второго сегмента квалификации и показал 13-й результат (1.12,706).

    Гонка стартует 27 мая в 16:00 по московскому времени.

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