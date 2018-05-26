«Ты супер!», финал: Богдан Вандышев

Богдана Вандышева на протяжении всего проекта, если можно так сказать, ругали за то, что он слишком профессионально выступал. Если суммировать все претензии жюри, то судьи хотели увидеть от него более простых номеров. Но Богдан не стал изменять себе в финале.
Богдан Вандышев вышел на сцену в дуэте с певицей Юлией Началовой. Они исполнили песню Autumn leaves.
Яркий номер вызвал бурные аплодисменты. Виктор Дробыш назвал их выступление безукоризненным. Сергей Лазарев признался, что искренне наслаждался их композицией. Он высказал мнение, что между Юлией и Богданом произошла «небольшая дуэль» на сцене. А Юлианна Караулова заявила, что их выступление было филигранным и «вкусным». Она отметила, что, на ее взгляд, у Богдана есть все необходимое, чтобы стать большим артистом.
Яркий номер вызвал бурные аплодисменты. Виктор Дробыш назвал их выступление безукоризненным. Сергей Лазарев признался, что искренне наслаждался их композицией. Он высказал мнение, что между Юлией и Богданом произошла «небольшая дуэль» на сцене. А Юлианна Караулова заявила, что их выступление было филигранным и «вкусным». Она отметила, что, на ее взгляд, у Богдана есть все необходимое, чтобы стать большим артистом.
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